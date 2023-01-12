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【AAPL】蘋果據報於2025年推出首款觸控屏幕Mac機　改用OLED技術

股市 13:03 2023/01/12

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【AAPL】蘋果據報於2025年推出首款觸控屏幕Mac機　改用OLED技術

彭博引述消息報道，蘋果公司（美：AAPL）計劃於2025年推出首款觸控屏幕Mac機，作為MacBook Pro更大規模更新的一部分，但有關計劃仍存在不確定性。

報道指，蘋果過去十多年來，一直認為將觸控性屏幕用於筆記本電腦的效果不佳，若有人想要觸控界面，iPad將是更好的選擇，但隨更多競爭對手將觸控性屏幕加入於電腦中，迫使蘋果也改變策略。

保留傳統的筆記本電腦設計

現時蘋果要求首款觸控性屏幕MacBook Pro保留傳統的筆記本電腦設計，包括標準觸控板及鍵盤，但其屏幕則支持觸控輸入及手勢，情況與iPhone及iPad相若。

作為MacBook Pro更新的一部分，蘋果計劃將其顯示器轉移至有機發光二極管或OLED技術。目前MacBook使用LCD，但iPhone及Apple Watch已用OLED。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

相關文章：【AAPL】蘋果自2008年起向App Store開發商支付3200億美元　增長趨於平穩

相關文章：【AAPL】蘋果據報計劃放棄使用博通、高通關鍵芯片　改用自家研製芯片

編輯：陳韻妍

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 科技產品 MacBook 編輯 Apple Watch 設計 Apple iPhone 道瓊斯工業平均指數
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