【高息股】煤氣旗下生物質平台怡斯萊 獲貝恩資本4億美元入股

煤氣(00003) 旗下生物質精煉公司怡斯萊 (EcoCeres)宣布，引入私募基金貝恩資本為戰略投資者。根據《路透社》報道，交易額為4億美元。中華煤氣首席投資官陳英龍表示，交易將加速怡斯萊的成長軌跡,特別是國際擴張的步伐。貝恩表示，對怡斯萊的研發能力印象深刻,在其技術的加持下能夠實現對廢物原料100%的利用並產生顯著的碳減排效果。看好怡斯萊將最終成為全球減少溫室氣體排放的重要貢獻者。至3時半煤氣報7.65元，上升0.1%。

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根據煤氣公司網站，怡斯萊屬多元環保業務平台之一，成立於2021年，主力研發生物質利用的創新技術，業務板塊包括生物油脂利用和農林廢物利用項目。《路透社》引述貝恩透露，交易將協助怡斯萊建設馬來西亞生產設施，從而服務國際客戶及提高整體產能。

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