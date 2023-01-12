拜登團隊發現新一批機密文件 未公布數量及發現位置

美國總統拜登曾經使用的辦公室被指藏有機密文件後，拜登的法律團隊再發現新一批機密文件，但沒有公布涉及文件數量和發現位置。白宮拒絕回應文件詳情。

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拜登（Joe Biden）的私人律師去年11月2日、即美國中期選舉前6日，準備關閉拜登2017至19年間任職賓夕法尼亞大學榮譽教授時使用的辦公室，發現内有少量機密文件。

美國全國廣播公司（NBC）報道，拜登團隊其後於另一個地點發現第二批機密文件，但未知文件的機密級別、數量和確切位置。

外界尚未清楚為何拜登團隊早於去年11月發現機密文件，直至兩個多月後才公開承認事件。前總統特朗普（Donald Trump）也曾被搜出於海湖莊園藏有機密文件，早前在社交媒體開腔質問聯邦調查局（FBI）何時才會搜查拜登的寓所。

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特朗普的忠實盟友、共和黨參議員霍利（Josh Hawley）也在Twitter回應事件，要求委派特別檢察官調查拜登機密文件一事。

白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）拒絕回應有關文件的詳情，指司法部正調查事件，因此不能透露拜登何時得悉事件、是否找到其餘文件、何人將文件帶到辦公室等細節。

皮埃爾也拒絕保證，拜登其他辦公室並未藏有任何額外機密文件。

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責任編輯：鄭錦玲