【蘋果屏幕】Apple自研MicroLED有成果？　傳最快明年底Apple Watch採用

▲ 據內部消息人士指，蘋果已經在新一代Apple Watch Ultra上測試新屏幕。（法新社）

蘋果（Apple）自2018年起，投資研發低功耗的MicroLED屏幕技術，目的是自研零件供蘋果產品使用，無需依賴外部供應商。根據《彭博社》（Bloomberg）記者Mark Gurman報道，蘋果最快明年底在Apple Watch上採用自家研發的MicroLED屏幕。

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Mark Gurman的文章指出，蘋果已在MicroLED屏幕技術研發上花費數十億美元，最初是打算在2020年推出該技術，但由於開發成本與技術挑戰的阻礙，因此拖慢了推出進度。

但據內部消息人士指，蘋果已經在新一代Apple Watch Ultra上測試新屏幕，並預料會在2024底或2025年正式採用該技術，取代現時由外部供應商提供的OLED屏幕，而未來也會將該技術應用至其他設備包括iPhone。

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報道又提到，如蘋果成功轉用自家屏幕，未來將對現有的主要供應商三星（Samsung）和LG造成重大盈利打擊。

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責任編輯：陳卓賢