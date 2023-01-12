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【李嘉誠有份】Apollo出行擬「賣殼」予電動車廠威馬汽車、涉20.2億美元　威馬近月傳出財困

新股IPO 12:21 2023/01/12

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【李嘉誠有份】Apollo出行擬「賣殼」予電動車廠威馬汽車、涉20.2億美元　威馬近月傳出財困

內地電動車廠威馬汽車去年6月提交香港上市申請，惟申請已失效，威馬最新擬透過Apollo出行 （00860） 「借殼」上市。Apollo出行周三（11日）公布，擬向威馬控股收購目標公司WM Motor Global Investment全部已發行股本，代價為20.23億美元（約158.54億港元）。

Apollo出行續指，交易將透過發行代價股份方式結算，涉及288.25億股，佔擴大後股本約63.27%，每股代價股份為0.55元，較昨日股價0.255元溢價1.2倍。

Apollo出行今早股價一度升33%見0.34元，半日跌6%，成交6100萬元，最新市值23億元。

Apollo同時宣布配股集35億港元

兩家公司會在未來兩至三個月內籌集臨時融資，為收購目標集團的營運補充現金流及營運資金。完成交易後，Apollo出行會經營威馬的智能電動乘用車業務。

Apollo出行同時宣布，擬按每股0.55元配售最多71.23億股，淨集資約35.26億元，20%用於償還部分臨時融資及其他當時現有借款，70%用於進一步發展其設計、開發、製造及銷售頂級超跑及智能電動乘用車，10%用於一般營運資金。

威馬去年傳出財困，員工只獲發70%基本工資，高層員工只發放一半基本工資，並取消年終獎金等福利。

威馬據報大規模減薪 包括高管主動降薪50%、基層員工7折出糧，可見【下一頁】

李嘉誠一度持有逾5%股權　最新幾乎全身而退

Apollo出行前稱為「力世紀」，長和系創辦人李嘉誠一度為公司主要股東之一，但李嘉誠於2021年底減持股份至不足5%。據最新Apollo出行公告，李嘉誠僅持有公司可換股債券和少數股份，若悉數轉換，合計相當於Apollo出行不足0.5%。

是次收購的財務顧問為東興證券（香港），獨立財務顧問是浩德融資。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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