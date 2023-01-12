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【異動股】FIT HON TENG半日急升26%　郭明錤：公司或將取代歌爾成為AirPods新組裝廠商

股市 12:15 2023/01/12

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【異動股】郭明錤：鴻騰精密或將取代歌爾成為AirPods新組裝廠商

有「最強蘋果分析師」之稱、 天風國際證券分析師郭明錤在社交平台於今（12日）上午11時32分發文指，經他的最新調查顯示，鴻海集團子公司鴻騰精密FIT HON TENG （06088） 可能將取代歌爾（深：002241），成為AirPods新組裝廠商並因此顯著受惠。

受消息刺激，FIT HON TENG約上午11時34分大幅抽升三成，高見2.5元，半日升26%，報2.42元，成交額為7712萬元。

郭明錤指，下一代AirPods機種預計將在2024年下半年或2025年上半年大量出貨，包括低價版AirPods （Apple目標定價是在99美元） 以及新款AirPods Max，組裝廠商包括立訊與鴻騰。AirPods組裝與鴻海的電動車事業/MIH聯盟預期將是鴻騰未來數年的雙強勁成長驅動。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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編輯：姚卓然

港股 AirPods 異動股 FIT HON TENG（06088） Apple
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