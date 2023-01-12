▲ 【中港通關】港鐵：高鐵引入電子車票、中午可於app或旅行社購票 新增東莞南、東莞站及廣洲東3個短途站

廣深港高鐵香港段將於本周日（15日）恢復服務。港鐵 （00066） 香港客運服務總監楊美珍表示，過去3年高鐵香港段雖然停運，但高鐵的保養維修從未間斷，港鐵更趁機進行改善工程，是次高鐵重新開放，將引入電子車票，並已設置新閘機，乘客實名購票時，便會將旅遊證件及車票合二為一，故憑證件即可入閘。

高鐵中長途列車安排未有時間表

運輸及物流局局長林世雄表示，高鐵復運初期，每日出售車票上限1萬，南北行各5000張，未來會視乎需求及西九龍站運作再陸續增加車票，乘客不須預約過關名額。

林世雄指，高鐵初期會首先恢復短途服務，駛經福田、深圳北、廣州南及新設的廣州東站，至於中長途列車安排，由於涉及行程較長，需要更多時間與相關單位聯繫，暫未有時間表。

視乎實際情況檢討會否保留直通車服務

楊美珍指，高鐵復運後將新增東莞南、東莞站及廣洲東共3個短途站，可前往內地站點增至61個，即日中午12時可於12306網站、手機應用程式app及旅行社預購未來15日的車票，而西九站售票處及自助售票機將於今日下午2點開放。

對於城際直通車會否永久停運，林世雄指，高鐵加設廣州東站後，當局會視乎實際情況及需要，檢討應否保留直通車服務。

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