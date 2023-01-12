▲ 【香港航空】香港航空今年增聘千人兼全體員工加薪 機組人員加薪幾多？ 年底運力料恢復至疫情前75%

隨全球旅遊業復甦對機位需求迅速大增，香港航空（Hong Kong Airlines）計劃今年內增聘1000名員工，以支持營運需要及未來增長，同時宣佈向全體員工加薪。其中，香港航空機組人員加薪8%，飛行時薪另加10%；後勤員工加薪5%及5%季度酌情花紅，此花紅與公司業績及個人表現掛鈎，今年1月1日起生效，有關詳情將個別通知員工。

香港航空1月起飛行航點恢復至15個

香港航空預計，自1月起，其航班營運數量將增加到每天30個航段，達到疫前30%水平；飛行航點恢復至15個，包括東京、大阪、沖繩、札幌、首爾、台北、曼谷、馬尼拉、河內、北京、上海、杭州、南京、成都和海口，相當於疫前約50%水平。

香港航空預期，2023年底整體運力可恢復至疫前75%，2024年年中可全面恢復。

聘120名機師及500名機艙服務員

為進一步支持2023年營運計劃，香港航空已陸續召回之前放休薪假的員工重返工作崗位，並恢復招聘，目標2023年底本地及海外共聘用1000名新員工，包括120名機師、500名機艙服務員和380名後勤人員，屆時員工人數將可恢復到疫前6至7成水平。

香港航空主席侯偉指，人們出行意慾大增，過去數月業務穫得持續增長，當中以日本市場最為突出，而隨內地取消旅遊限制，內地即成為下一個重要業務市場，因此自1月10日起，每星期往來中國航班增加一倍至35班。

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編輯：陳韻妍