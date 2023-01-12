▲ 【高銀財困】太盟投資夥豐樹產業收購高銀金融國際中心 總代價56億元

高銀金融 （00530） 財困，私募基金太盟投資集團（PAG）夥豐樹產業（Maple Tree）宣佈，將以50/50控股比例從清盤人共同收購香港高銀金融國際中心，總代價56億元。高銀金融國際中心位於香港九龍東，可出租面積約88.7萬平方尺，大廈於2016年竣工。

太盟：港疫後經濟恢復創造投資機會

太盟投資集團總裁J-P Toppino指，高銀金融國際中心交易性價比高，相較重置成本較低，此投資項目將進一步擴大太盟不動產在香港的業務，而香港疫情後經濟恢復為太盟及集團的投資者創造了優越的投資機會。

豐樹澳大利亞及北亞區域首席執行官黃民雄指，隨與中國調整通關政策並重啓跨境旅行，對香港辦公樓市場回暖充滿信心。

太盟不動產隸屬太盟投資集團，在亞太區管理資產超過100億美元。 在過去20多年，太盟不動產已收購及管理超過7000個物業項目，包括辦公樓、物流、多戶住宅、酒店、零售、數位化基礎設施及可再生能源平臺。豐樹在香港經營管理資產為74.973億坡元，旗下資產組合包括物流、辦公樓、零售和數據中心。

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編輯：陳韻妍