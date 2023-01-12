  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 12:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大坂直美宣布懷孕曬超聲波照 預告2024年復出

環球社會熱點 11:52 2023/01/12

分享：

分享：

4座大滿貫得主大坂直美早前確認缺席澳網，外界關注其退賽原因。大坂直美於網上宣布懷孕，又曬出超聲波照。大坂直美坦言希望2024年重返球場，又期待將來能帶子女觀看自己參賽。

大坂直美證實缺席澳網 未透露退賽原因 【下一頁】

大坂直美周三（11日）在社交媒體Twitter上表示，迫不及待希望重返球場，但2023年的人生迎來轉變。她貼出一張超聲波照，用英文和日文表示自己一直對未來充滿期待。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

她期待的其中一件事就是讓子女在場邊觀看自己比賽，然後讓子女能自豪地和別人說，正在球場比賽的人是母親。

現年25歲的大坂直美表示，期望2024年重返球場。她強調從不認為存在一條完全正確的人生道路，但一直認為若懷著美好的意圖向前邁進，最終就會找到屬於自己的道路。她亦在貼文中直言，希望2024年重返球場。

美投資者向FTX發起集體訴訟 大坂直美等體育名人同受牽連 【下一頁】

大坂直美自2019年與美國饒舌歌手Cordae拍拖以來，兩人感情一直穩定。大坂直美曾在接受雜誌訪問時指，男友有助她保持動力，協助她贏得比賽。

大坂直美在2018年美國網球公開賽中，擊敗網球天后「細威」 莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）後一舉成名。她隨後接連再奪得4座大滿貫，成現今最具影響力的女子網球運動員之一。她也是2022年收入最高的女運動員。

她於2021年退出法國網球公開賽後，公開批評大家不關心運動員心理健康，記者向運動員發問一些已問過無數次的問題。她更承認自己有情緒困擾，因焦慮問題杯葛法網記者會，被主辦單位罰款1.5萬美元（約11.7萬港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

曼聯人工開支冠絕英超 擬定球員周薪上限為20萬英鎊
2023/01/09
曼聯人工開支冠絕英超 擬定球員周薪上限為20萬英鎊
大坂直美證實缺席澳網 未透露退賽原因
2023/01/09
大坂直美證實缺席澳網 未透露退賽原因
祖高域難赴美參賽 美國延長非公民入境疫苗接種要求
2023/01/05
祖高域難赴美參賽 美國延長非公民入境疫苗接種要求
C朗加盟沙特球會艾納斯 年薪16億創球壇紀錄
2022/12/31
C朗加盟沙特球會艾納斯 年薪16億創球壇紀錄
全球各界名人悼念 懷緬一代巴西球王比利
2022/12/30
全球各界名人悼念 懷緬一代巴西球王比利

你可能感興趣

曼聯人工開支冠絕英超 擬定球員周薪上限為20萬英鎊
12:34 2023/01/09
曼聯人工開支冠絕英超 擬定球員周薪上限為20萬英鎊
大坂直美證實缺席澳網 未透露退賽原因
08:05 2023/01/09
大坂直美證實缺席澳網 未透露退賽原因
祖高域難赴美參賽 美國延長非公民入境疫苗接種要求
13:27 2023/01/05
祖高域難赴美參賽 美國延長非公民入境疫苗接種要求
運動員 懷孕 球類運動 網球 運動 美國 日本

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間12:00）

下一篇文章

美國延長新冠公共衛生緊急狀態 民眾繼續免費檢測治療
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間12:00）
日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1
日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1
【英國王室】哈里自傳6件事引爭議 1項已被證實為假
【英國王室】哈里自傳6件事引爭議 1項已被證實為假
馬斯克暗示將除自動駕駛警示 Tesla即被爆美國釀8車相撞
馬斯克暗示將除自動駕駛警示 Tesla即被爆美國釀8車相撞
【烏克蘭戰爭】俄撤換對烏指揮官 普京指吞併烏四地形勢艱難（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄撤換對烏指揮官 普京指吞併烏四地形勢艱難（不斷更新）
辛偉誠坐36分鐘專機訪利兹 綠黨轟：點解唔搭火車？
辛偉誠坐36分鐘專機訪利兹 綠黨轟：點解唔搭火車？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款