大坂直美宣布懷孕曬超聲波照 預告2024年復出

4座大滿貫得主大坂直美早前確認缺席澳網，外界關注其退賽原因。大坂直美於網上宣布懷孕，又曬出超聲波照。大坂直美坦言希望2024年重返球場，又期待將來能帶子女觀看自己參賽。

大坂直美證實缺席澳網 未透露退賽原因 【下一頁】

大坂直美周三（11日）在社交媒體Twitter上表示，迫不及待希望重返球場，但2023年的人生迎來轉變。她貼出一張超聲波照，用英文和日文表示自己一直對未來充滿期待。

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她期待的其中一件事就是讓子女在場邊觀看自己比賽，然後讓子女能自豪地和別人說，正在球場比賽的人是母親。

現年25歲的大坂直美表示，期望2024年重返球場。她強調從不認為存在一條完全正確的人生道路，但一直認為若懷著美好的意圖向前邁進，最終就會找到屬於自己的道路。她亦在貼文中直言，希望2024年重返球場。

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大坂直美自2019年與美國饒舌歌手Cordae拍拖以來，兩人感情一直穩定。大坂直美曾在接受雜誌訪問時指，男友有助她保持動力，協助她贏得比賽。

大坂直美在2018年美國網球公開賽中，擊敗網球天后「細威」 莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）後一舉成名。她隨後接連再奪得4座大滿貫，成現今最具影響力的女子網球運動員之一。她也是2022年收入最高的女運動員。

她於2021年退出法國網球公開賽後，公開批評大家不關心運動員心理健康，記者向運動員發問一些已問過無數次的問題。她更承認自己有情緒困擾，因焦慮問題杯葛法網記者會，被主辦單位罰款1.5萬美元（約11.7萬港元）。

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責任編輯：李俊儀