▲ 【富途證券】富途：過去4個月收到近5000宗查詢與詐騙短訊有關 已3度報警

富途控股（美：FUTU）旗下富途證券國際（香港）近月收近5000宗有關偽冒富途證券短訊的查詢，已就有關情況向香港警務處報案，並獲立案調查，同時已去信通訊事務管理局辦公室。根據富途證券統計，自2022年9月至今4個月，共有近5000宗查詢與詐騙短訊有關，平均每月過千宗。

富途證券指，自發現詐騙短訊以來，公司早於去年9月就事件報警及通知相關監管機構，直至今年1月三度報警。富途證券並在網站及 App登出反詐騙公告，及加強了相關投資者教育內容。

富途證券員工不會透過發送短信或任何即時通訊軟件的方式給予投資建議及組織投資諮詢活動，提醒市民對可疑訊息保持高度警惕，慎防上當受騙。

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編輯：陳韻妍