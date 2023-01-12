  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 11:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國延長新冠公共衛生緊急狀態 民眾繼續免費檢測治療

環球社會熱點 11:06 2023/01/12

分享：

分享：

新冠病毒亞變種OmicronXBB.1.5於歐美地區肆虐，美國國内憂慮今個冬天面臨新一波住院潮。白宮宣布延長新冠疫情公共衛生緊急狀態，讓染疫民眾可繼續免費檢測和治療。

世衛呼籲長途機旅客戴口罩 防變種病毒擴散 【下一頁】

自特朗普（Donald Trump）政府2020年1月首次公布新冠公共衛生緊急狀態以來，政府每90日更新一次緊急狀態。

白宮周三（11日）宣布延長公共衛生緊急狀態至4月。新冠疫情公共衛生緊急狀態維持有效，讓美國民眾的公共醫療保險覆蓋範圍繼續涵蓋新冠疫情，他們也能夠繼續接受免費檢測、疫苗和治療。

醫院在公共衛生狀態下，可在入院人數激增時較靈活部署員工和增加床位。

美國衛生部强調會繼續履行承諾，一旦計劃終止緊急狀態，會提前60日知會各州。

紐約上月新冠死亡增30% 為去年初後單月最高 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）的最新數據，美國截至本月4日的每日新增個案，已升至平均超過6.7萬宗。

美國總統拜登（Joe Biden）上任初期，當時每日仍有3,000多人死於新冠肺炎。不過隨著藥物與疫苗供應增加，現時每日新冠死亡人數回落至大約390人。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美82歲老翁每周超市做足30小時 KOL拍片眾籌110萬幫退休
今日
美82歲老翁每周超市做足30小時 KOL拍片眾籌110萬幫退休
日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1
2023/01/11
日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1
世衛呼籲長途機旅客戴口罩 防變種病毒擴散
2023/01/11
世衛呼籲長途機旅客戴口罩 防變種病毒擴散
澳洲藥房抗生素短缺 無法確保進口量
2023/01/10
澳洲藥房抗生素短缺 無法確保進口量
紐約市護士薪酬待遇談判停滯 逾7000人將罷工
2023/01/10
紐約市護士薪酬待遇談判停滯 逾7000人將罷工

你可能感興趣

美82歲老翁每周超市做足30小時 KOL拍片眾籌110萬幫退休
今日 08:05
美82歲老翁每周超市做足30小時 KOL拍片眾籌110萬幫退休
日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1
17:08 2023/01/11
日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1
世衛呼籲長途機旅客戴口罩 防變種病毒擴散
10:46 2023/01/11
世衛呼籲長途機旅客戴口罩 防變種病毒擴散
疫情 傳染病 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 醫療保險

上一篇文章

大坂直美宣布懷孕曬超聲波照 預告2024年復出

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月12日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】俄僱傭兵稱重掌烏東重鎮 駐美大使批美已參與衝突（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄僱傭兵稱重掌烏東重鎮 駐美大使批美已參與衝突（不斷更新）
【英國王室】哈里自傳6件事引爭議 1項已被證實為假
【英國王室】哈里自傳6件事引爭議 1項已被證實為假
辛偉誠坐36分鐘專機訪利兹 綠黨轟：點解唔搭火車？
辛偉誠坐36分鐘專機訪利兹 綠黨轟：點解唔搭火車？
馬斯克暗示將除自動駕駛警示 Tesla即被爆美國釀8車相撞
馬斯克暗示將除自動駕駛警示 Tesla即被爆美國釀8車相撞
日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1
日本新冠死亡數個多月破萬 佔總體約6分1
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款