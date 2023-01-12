美國延長新冠公共衛生緊急狀態 民眾繼續免費檢測治療

新冠病毒亞變種OmicronXBB.1.5於歐美地區肆虐，美國國内憂慮今個冬天面臨新一波住院潮。白宮宣布延長新冠疫情公共衛生緊急狀態，讓染疫民眾可繼續免費檢測和治療。

世衛呼籲長途機旅客戴口罩 防變種病毒擴散 【下一頁】

自特朗普（Donald Trump）政府2020年1月首次公布新冠公共衛生緊急狀態以來，政府每90日更新一次緊急狀態。

白宮周三（11日）宣布延長公共衛生緊急狀態至4月。新冠疫情公共衛生緊急狀態維持有效，讓美國民眾的公共醫療保險覆蓋範圍繼續涵蓋新冠疫情，他們也能夠繼續接受免費檢測、疫苗和治療。

醫院在公共衛生狀態下，可在入院人數激增時較靈活部署員工和增加床位。

美國衛生部强調會繼續履行承諾，一旦計劃終止緊急狀態，會提前60日知會各州。

紐約上月新冠死亡增30% 為去年初後單月最高 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）的最新數據，美國截至本月4日的每日新增個案，已升至平均超過6.7萬宗。

美國總統拜登（Joe Biden）上任初期，當時每日仍有3,000多人死於新冠肺炎。不過隨著藥物與疫苗供應增加，現時每日新冠死亡人數回落至大約390人。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲