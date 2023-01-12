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【解構｜科網股】摩通：下一波科網股估值重估取決2因素　精挑8隻首選股份、4股宜避開

股市 11:55 2023/01/12

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【解構｜科網股】摩通：下一波科網股估值重估取決2因素　精挑8隻首選股份、4股宜避開

中國科網股自10月見底後大升，摩通相信中國通關的利好因素大致經已計入價內 （priced-in），而帶動下一波上漲的將是消費恢復的速度及受惠通關的金融利好。

摩通指，相比2022年科網股的去估值情況，預期今年存在多因素來導致多重的估值重估，當中來自明確的防疫政策、中概股ADR退市風險下降、政府重新聚焦於經濟發展、提供積極性的行業監管環境、2024年每股盈利修復。

誠然，該行提到，通關只是減輕環球投資者對行業長期盈利增長能力的擔憂之一，故認為投資者只會部分重歸中國科網股，並從過去3年的估值大幅折讓之中修復。而最重要的是，摩通相信中長期的持續盈利增長表現才是個別公司獲取估值要素，故採用2024年預測市盈率來查證企業的長期盈利能力。

就投資方向而言，摩通認為目前看到中國科網股長期機會，動力來自長期生產力及積極性的監管環境，預計行業內的3個精選機會板塊（國際遊戲、雲服務、自動駕駛）收入於2025年增至3萬億元人民幣，而商業服務及金融科技亦提供可觀的長期增長機會。

4大應避開科網股：攜程、同程、京東、網易

該行依次序選股，分別為騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、拼多多（美：PDD）、美團 （03690） 、快手 （01024） 、達達（美：DADA）、嗶哩嗶哩 （09626） 、及愛奇藝（美：IQ）。摩通將未有盈利的快手、達達、嗶哩嗶哩、及愛奇藝列入今年首選股份行列，相信這類股會跑贏大型股，不過，其風險相對較高。

相反，摩通主力避開攜程 （09961） 、同程 （00780） 、京東 （09618） 、網易 （09999）

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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編輯：姚卓然

港股 中國市場 大行報告 電玩手遊 防疫措施 嗶哩嗶哩—SW（09626） 出入境管制 中國概念股 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618）
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