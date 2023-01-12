▲ 【新股IPO】眾安智慧生活2271擱置上市計劃 首批退款將於周五進行

從眾安集團 （00672） 分拆的內地物業管理服務商眾安智慧生活 （02271） 周四（12日）晚上宣布延遲全球發售計劃，集團業務將不受影響。有關認購眾安智慧生活的公開及優先發售款項將分兩批進行退款，首批將於周五（13日）寄發，為最高發售價（即1.78元）及原定下限定價1.38元之間差額；餘下第二批退款將於下周二（17日）發送至相關網上白表或藍表申請的銀行賬戶，透過經紀或代管商電子認購者，可向相應機構查詢應付金額。

眾安解釋因無法一次性退還所有申請款項，故退款分兩批進行，而延遲全球發決定為首批退款安排後發生；加上若為進行一次性退還而撤銷退款安排並不符合申請人利益，因此退款將據事件次序分兩批支付。

1月9日結束公開招股，原定下周一（16日）掛牌，外電IFR同日早上據報，眾安智慧生活已擱置香港新股發行計劃。

眾安智慧生活原定目標最多集資1.48億元。本港新股於招股煞停上市計劃屬罕見，涉及集資額有原定去年10月初掛牌的百德醫療，以及2021年新股凍資王螞蟻，以介紹形式上市的則有中概股富途（美：FUTU）。

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