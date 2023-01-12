  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 23:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】眾安智慧生活2271擱置上市計劃　首批退款將於周五進行

股市 10:59 2023/01/12

分享：

分享：

【新股IPO】眾安智慧生活2271擱置上市計劃　首批退款將於周五進行

從眾安集團 （00672） 分拆的內地物業管理服務商眾安智慧生活 （02271） 周四（12日）晚上宣布延遲全球發售計劃，集團業務將不受影響。有關認購眾安智慧生活的公開及優先發售款項將分兩批進行退款，首批將於周五（13日）寄發，為最高發售價（即1.78元）及原定下限定價1.38元之間差額；餘下第二批退款將於下周二（17日）發送至相關網上白表或藍表申請的銀行賬戶，透過經紀或代管商電子認購者，可向相應機構查詢應付金額。

眾安解釋因無法一次性退還所有申請款項，故退款分兩批進行，而延遲全球發決定為首批退款安排後發生；加上若為進行一次性退還而撤銷退款安排並不符合申請人利益，因此退款將據事件次序分兩批支付。

1月9日結束公開招股，原定下周一（16日）掛牌，外電IFR同日早上據報，眾安智慧生活已擱置香港新股發行計劃。

眾安智慧生活原定目標最多集資1.48億元。本港新股於招股煞停上市計劃屬罕見，涉及集資額有原定去年10月初掛牌的百德醫療，以及2021年新股凍資王螞蟻，以介紹形式上市的則有中概股富途（美：FUTU）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

相關文章：

【新股IPO】眾安智慧生活2271今日起招股　入場費約3596元

【新股IPO】億華通2402今日首掛　平開報60元

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

 

港股 眾安智慧生活（02271） 眾安集團（00672） 分拆 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水錄24.2億元淨流出　走資額今年最多　買比亞迪大手沽騰訊快手　恒指夜期跌19點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄24.2億元淨流出　走資額今年最多　買比亞迪大手沽騰訊快手　恒指夜期跌19點（不斷更新）
【美股市況】金價曾升穿1900美元　美滙回順　道指跌6點　納指倒跌0.6%（不斷更新）
【美股市況】金價曾升穿1900美元　美滙回順　道指跌6點　納指倒跌0.6%（不斷更新）
【Morning精點】Eason陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲　冷鋒殺到下周二市區最低氣溫11度
【Morning精點】Eason陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲　冷鋒殺到下周二市區最低氣溫11度
【美國經濟數據】美國12月CPI升6.5%符預期　核心CPI升5.7%同樣符預期
【美國經濟數據】美國12月CPI升6.5%符預期　核心CPI升5.7%同樣符預期
【香港航空】香港航空今年增聘千人兼全體員工加薪　機組人員加薪幾多？　年底運力料恢復至疫情前75%
【香港航空】香港航空今年增聘千人兼全體員工加薪　機組人員加薪幾多？　年底運力料恢復至疫情前75%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升225點高水327點　網易ADR高港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升225點高水327點　網易ADR高港4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款