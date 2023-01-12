  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 12:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數據點睇】去年12月國內物價水平略回升 CPI增1.8%符合預期

股樓投資 11:27 2023/01/12

分享：

分享：

國家統計局於周四（12日 ）公布去年12月國內居民消費價格指數（CPI），按年上漲1.8%，較上月回升0.2個百分點，符合市場預期；而按月則持平。

【同場加映】溫股知新：升勢放緩避不了 控制注碼最重要

以價格按月變動計，食品煙酒類價格上漲0.4%，影響CPI上漲約0.10個百分點。食品中，鮮菜價格上漲7%，影響CPI上漲約0.14個百分點。然而，畜肉類價格下降4.6%，影響CPI下降約0.17個百分點，其中豬肉價格下降8.7%，影響CPI下降約0.16個百分點。其他七大類價格按月為四漲一平兩降。其中，其他用品及服務、生活用品及服務價格分別上漲0.4%和0.3%，衣著、教育文化娛樂價格均上漲0.1%；醫療保健價格持平；交通通信、居住價格分別下降1.4%和0.1%。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

至於工業出廠價格指數（PPI），12月按年下降0.7%，連續三個月下滑，惟降幅有所收窄，按月下降0.5%。同樣以按月價格變動看，生產資料價格下降0.6%，影響PPI下降約0.42個百分點。其中，採掘工業價格下降1.4%。生活資料價格下降0.2%，影響PPI下降約0.04個百分點。其中，食品價格下降0.6%，衣著價格下降0.2%，一般日用品和耐用消費品價格均上漲0.1%。

【同場加映】青姐話：有貨又點？冇貨又點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
中國 經濟 國家統計局 PPI CPI

下一篇文章

【券商點睇】管理層對第二季起銷售感樂觀 安踏零售流水見改善
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023年部署】瑞信予恒指今年目標23800點 看好7板塊 農銀另建議增持10港股
【2023年部署】瑞信予恒指今年目標23800點 看好7板塊 農銀另建議增持10港股
AXA安盛升級自願醫保計劃 全方位守護客戶健康
AXA安盛升級自願醫保計劃 全方位守護客戶健康
UNIQLO母企日本員工 3月起全面加薪約4成
UNIQLO母企日本員工 3月起全面加薪約4成
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【2023年部署】大摩上調恒指今年目標至24500點 另推薦逾20隻通關受惠股
【2023年部署】大摩上調恒指今年目標至24500點 另推薦逾20隻通關受惠股
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款