【數據點睇】去年12月國內物價水平略回升 CPI增1.8%符合預期

國家統計局於周四（12日 ）公布去年12月國內居民消費價格指數（CPI），按年上漲1.8%，較上月回升0.2個百分點，符合市場預期；而按月則持平。

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以價格按月變動計，食品煙酒類價格上漲0.4%，影響CPI上漲約0.10個百分點。食品中，鮮菜價格上漲7%，影響CPI上漲約0.14個百分點。然而，畜肉類價格下降4.6%，影響CPI下降約0.17個百分點，其中豬肉價格下降8.7%，影響CPI下降約0.16個百分點。其他七大類價格按月為四漲一平兩降。其中，其他用品及服務、生活用品及服務價格分別上漲0.4%和0.3%，衣著、教育文化娛樂價格均上漲0.1%；醫療保健價格持平；交通通信、居住價格分別下降1.4%和0.1%。

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至於工業出廠價格指數（PPI），12月按年下降0.7%，連續三個月下滑，惟降幅有所收窄，按月下降0.5%。同樣以按月價格變動看，生產資料價格下降0.6%，影響PPI下降約0.42個百分點。其中，採掘工業價格下降1.4%。生活資料價格下降0.2%，影響PPI下降約0.04個百分點。其中，食品價格下降0.6%，衣著價格下降0.2%，一般日用品和耐用消費品價格均上漲0.1%。

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撰文：林衛