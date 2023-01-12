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【大行報告│388】高盛升港交所目標價潛在升幅20%、重申「確信買入」　交投上升周期一般持續8季

股市 10:57 2023/01/12

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【大行報告│388】高盛升港交所目標價潛在升幅20%、重申「確信買入」　交投上升周期一般持續8季

港股近日交投活躍，高盛指，近日港交所 （00388） 的交投有持續上行的驚喜，預期首季現金日均交投會是數季以來首次反彈，而去年第三季可能是成交的轉捩點，因第四季現金日均交投按季升30%，按年則微跌1%，與前9個月大跌30%的情況大相逕庭。高盛重申港交所的「確信買入」評級，調升目標價5%至441元，潛在升幅約兩成。現時港交所12個月預測市盈率約33倍，自2006年以來平均估值約32倍。

「按照歷史周期，交投上升周期一般持續8個季度，而今年初以來日均成交約1500億元，高於第四季的1270億元，進一步加強成交復甦趨勢。」

高盛料港交所第四季每股盈利按年增長7%

高盛調升港交所2022年每股盈利預測2%，2023年預測亦調高9%，現時該行對港交所每股盈利預測較彭博估計高17個百分點及10個百分點，意味其他券商有可能會調升港交所的盈利預測。

港交所將於2月23日公布第四季業績，高盛預期，港交所第四季每股盈利按年增長7%至2.29元，按季則升28%，相信會是自2021年首季以來首次出現收入及盈利同時增長的季度。

將引來更多特專科技公司上市

港交所股價自去年10月低位已反彈75%，跑贏恒指約29個百分點，但高盛認為股價仍有進一步上升空間。高盛指，恒指上升傳統上會吸引更多新股集資活動，相信今次會引來更多特專科技公司上市，同時互聯互通擴容、更多中概股在港以第一上市形式上市、推出中國債券期貨等因素也會。

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編輯：陳韻妍

港股 投資推介 香港交易所（00388） 個股分析 潛在升幅 香港交易及結算所有限公司 買入 目標價 每股盈利 市盈率
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