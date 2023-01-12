【券商點睇】管理層對第二季起銷售感樂觀 安踏零售流水見改善

招商證券報告指，安踏（02020）公布了去年四季度安踏、FILA和其他品牌的零售流水，分別按年下降高單位數、10至15%和上升10至15%。零售流水如預期般受到疫情封控措施的負面影響。去年安踏品牌的零售流水按年增長了低單位數，而FILA品牌的零售流水按年下降了低單位數，其他品牌增長20至25%。

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安踏提出重新開放後，零售流水已緩慢改善。例如在新年三天假期期間，零售流水按年增長，而客流量亦持續改善。公司認為，現在為2023年提供任何指引是為時過早，因為目前中國不同地區重新開放的步伐存在差異。然而，管理層對2023年第二季起的銷售情況表示樂觀。

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由於安踏品牌流水增長放緩和對毛利率下降的假設，招商證券將2022至2024年每股盈利預測下調4%、3%和2%。該行認為，市場已經消化了2022年下半年盈利不佳和2023年第一季零售流水不平均的影響。盡管下調了預測，仍將目標價上調至130元，維持「增持」評級。

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撰文：林衛