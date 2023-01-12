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【蘋果地圖】蘋果推Apple Business Connect　助企業自訂App顯示資訊方式

科技 10:54 2023/01/12

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透過Apple Business Connect，企業可在互動的「地圖」App地點卡直接管理顯示的資訊，包括加入及更新相片和標誌。（法新社）

蘋果（Apple）在2012年推出自家地圖導航工具「蘋果地圖」（Apple Maps），近年亦對其持續優化以挑戰Google Maps主導地位。蘋果宣布推出免費工具Apple Business Connect，允許企業在「地圖」、「訊息」（Messages）、「銀包」（Wallet）及Siri等App自訂顯示資訊方式。

【蘋果有聲書】蘋果藉AI語音技術　推Apple Books「有聲書旁白服務」

透過Apple Business Connect，企業可在互動的「地圖」App地點卡直接管理顯示的資訊，包括加入及更新相片和標誌；對於餐廳企業，則可邀請顧客直接透過「地圖」App預訂美食或座位；以及向顧客介紹特別推廣優惠。

新功能Showcase   向顧客介紹推廣資訊

當中Showcase是地點卡的新功能，可協助企業向顧客介紹優惠和推廣資訊，例如季節限定菜式、產品折扣等。企業也可透過Business Connect更新地點卡的 Showcase頁面。Showcase由即日起可供美國企業使用，並將於未來數月提供予全球企業使用。

【CES 2023】高通推Android手機衛星訊息功能　非緊急情況都用得

登記Business Connect方面，企業用戶可使用現有的Apple ID或建立新的Apple ID，透過桌面電腦或手提電腦自助服務網站進行登記。企業一經登入並獲得Apple驗證，便可以確認有關地點，開始更新和自訂地點卡。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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