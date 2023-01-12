▲ 【港交所旗下】英國監管機構據報阻止LME重開亞洲時段期鎳交易

據《路透》引述消息報道，英國監管機構質疑港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME） 在亞洲時段維持有序市場的能力，故正阻止LME重開亞洲時段期鎳交易的計劃。

消息人士指，英國金融行為監管局（FCA）希望LME監控鎳交易，確保波動性得到控制，但亞洲交易時段開始時，英國正是凌晨時份，因而不確家LME是否能做到這一點。因此，FCA需要確保，如果LME要恢復亞洲時段的鎳交易，當中的監管是有效的，信心亦是關鍵所在。萬一再次出現問題，當局需要知道LME已做好準備，並知道適當的程序和控制措施已經就緒。

未能證明亞洲時段存足夠監管控制措施

去年3月期鎳價格大幅上落，短短數日爆升至「顛價」每噸10萬美元，結果LME罕有停市8天。LME曾在11月28日表示，希望兩周內恢復亞洲時段的交易，但消息人士稱，英國金融市場行為監管局已告訴LME，它還沒有針對這一時段的足夠監管控制措施。

由於缺乏亞洲時段，交易員未能及時與上海期鎳合約對照，拖累倫敦期鎳交投和流動性至今仍然低迷。消息人士透露，LME正計劃減少每日價格限制措施，藉此提升LME及上海期鎳套戥交易來改善交易量。

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編輯：姚卓然