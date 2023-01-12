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【加密貨幣】幣安Binance計劃今年增聘15%至30%人手　冀在下輪牛市來臨前再次增長

Hot Talk 10:16 2023/01/12

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【加密貨幣】幣安Binance計劃今年增聘15%至30%人手　冀在下輪牛市來臨前再次增長

加密貨幣裁員之聲此起彼落之際，加密貨幣交易所幣安Binance計劃今年增聘15%至30%人手。幣安行政總裁趙長鵬表示，去年幣安員工人數從3000名大增至近8000名，但今年仍會繼續增聘人手，期望規模擴大後，公司結構會更有系統，提高效率，「我們將繼續建設，希望能在下一輪牛市來臨前再次增長」。

幣安去年一度提出收購FTX的非美業務，但其後放棄交易。趙長鵬指，雖然幣安在市場出售FTX的貨幣FTT，變相加快FTX的破產速度，但相信幣安不是導致FTX倒閉的主要原因。

他又稱，FTX倒閉對加密貨幣行業的實質損害沒有那麼大，而且FTX也不是一個大型參與者，只是他們製造了很多嘈音，相信加密貨幣行業會好起來。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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