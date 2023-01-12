  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 12:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介昆侖能源、東方電氣 　並分析受壓股中船防務

股市 12:30 2023/01/12

分享：

分享：

恒生指數中午收報21365點，跌70點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介昆侖能源 （00135） 、東方電氣 （01072） ，並分析受壓股中船防務 （00317） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

《香港經濟日報集團》免責聲明 

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

欄名 : 石Sir午市閒談

相關文章

【石Sir午市閒談】今日推介中國海外發展、中國建材 　並分析受壓股山東新華製藥股份
2023/01/04
【石Sir午市閒談】今日推介中國海外發展、中國建材 　並分析受壓股山東新華製藥股份
【石Sir午市閒談】今日推介東岳集團、華潤燃氣 　並分析受壓股瑞聲科技
2023/01/05
【石Sir午市閒談】今日推介東岳集團、華潤燃氣 　並分析受壓股瑞聲科技
【石Sir午市閒談】今日推介比亞迪、波司登 　並分析受壓股銀河娛樂
2023/01/06
【石Sir午市閒談】今日推介比亞迪、波司登 　並分析受壓股銀河娛樂
【石Sir午市閒談】今日推介中國東方航空、華虹半導體 　並分析受壓股金蝶國際
2023/01/10
【石Sir午市閒談】今日推介中國東方航空、華虹半導體 　並分析受壓股金蝶國際
【石Sir午市閒談】今日推介吉利汽車、兗煤澳大利亞 　並分析受壓股統一企業中國
2023/01/11
【石Sir午市閒談】今日推介吉利汽車、兗煤澳大利亞 　並分析受壓股統一企業中國

你可能感興趣

【石Sir午市閒談】今日推介中國海外發展、中國建材 　並分析受壓股山東新華製藥股份
12:30 2023/01/04
【石Sir午市閒談】今日推介中國海外發展、中國建材 　並分析受壓股山東新華製藥股份
【石Sir午市閒談】今日推介東岳集團、華潤燃氣 　並分析受壓股瑞聲科技
12:30 2023/01/05
【石Sir午市閒談】今日推介東岳集團、華潤燃氣 　並分析受壓股瑞聲科技
【石Sir午市閒談】今日推介比亞迪、波司登 　並分析受壓股銀河娛樂
12:30 2023/01/06
【石Sir午市閒談】今日推介比亞迪、波司登 　並分析受壓股銀河娛樂

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】今日推介吉利汽車、兗煤澳大利亞 　並分析受壓股統一企業中國
2023/01/11
【石Sir午市閒談】今日推介吉利汽車、兗煤澳大利亞 　並分析受壓股統一企業中國
【石Sir午市閒談】今日推介中國東方航空、華虹半導體 　並分析受壓股金蝶國際
2023/01/10
【石Sir午市閒談】今日推介中國東方航空、華虹半導體 　並分析受壓股金蝶國際
【石Sir午市閒談】今日推介比亞迪、波司登 　並分析受壓股銀河娛樂
2023/01/06
【石Sir午市閒談】今日推介比亞迪、波司登 　並分析受壓股銀河娛樂
【石Sir午市閒談】今日推介東岳集團、華潤燃氣 　並分析受壓股瑞聲科技
2023/01/05
【石Sir午市閒談】今日推介東岳集團、華潤燃氣 　並分析受壓股瑞聲科技
【石Sir午市閒談】今日推介中國海外發展、中國建材 　並分析受壓股山東新華製藥股份
2023/01/04
【石Sir午市閒談】今日推介中國海外發展、中國建材 　並分析受壓股山東新華製藥股份
石鏡泉 東方電氣（01072） 中船防務（00317） 昆侖能源（00135） 投資推介 個股分析 市場動向 技術分析 港股 H股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】美國通脹數據公布前　道指期貨偏軟跌6點（不斷更新）

下一篇文章

【李嘉誠有份】Apollo出行擬「賣殼」予電動車廠威馬汽車、涉20.2億美元　威馬近月傳出財困
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升225點高水327點　網易ADR高港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升225點高水327點　網易ADR高港4%（不斷更新）
【旅遊護照】2023年全球最強護照排名出爐！日本連續5年冠軍、星韓並列第二　香港第幾？（附排行榜）
【旅遊護照】2023年全球最強護照排名出爐！日本連續5年冠軍、星韓並列第二　香港第幾？（附排行榜）
【前首富】中國前首富李河君　據報被錦州市公安帶走
【前首富】中國前首富李河君　據報被錦州市公安帶走
【中海油883】中海油彈高近2%　2022至2024年全年股息每股不低於0.7元　CFO：油價今年料保持80美元以上（第二版）
【中海油883】中海油彈高近2%　2022至2024年全年股息每股不低於0.7元　CFO：油價今年料保持80美元以上（第二版）
【Morning精點】24歲網紅確診10天後病逝　2023年全球最強護照排名出爐
【Morning精點】24歲網紅確診10天後病逝　2023年全球最強護照排名出爐
【美股期貨】美國通脹數據公布前　道指期貨偏軟跌6點（不斷更新）
【美股期貨】美國通脹數據公布前　道指期貨偏軟跌6點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款