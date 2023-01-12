【電動車】比亞迪彈高8%創四個月高　計劃大舉進軍印度電動汽車市場

▲ 【電動車】比亞迪計劃大舉進軍印度電動汽車市場

2023年印度車展正在新德里郊區舉行，比亞迪 （01211） 計劃大舉進軍印度電動汽車市場，比亞迪印度子公司高級副總裁Sanjay Gopalakrishnan接受採訪時指，比亞迪希望到2030年佔領印度電動汽車市場40%份額。比亞迪彈高8.8%，報236.2元，創四個月高。

比亞迪將在2023年第四季推第三款電動車型

比亞迪和許多外國汽車製造商一同爭相在這個全球第四大汽車市場搶奪更大佔有率。Sanjay Gopalakrishnan表示，作為一家全球性製造商，公司必須志存高遠，印度是個不錯的選擇，因為人們認識到了對電動汽車的需求，充電基礎設施正在興起。

比亞迪在2007年進入印度。Gopalakrishnan表示，比亞迪將在2023年最後一個季度推出其第三款電動車型，即海豹豪華轎車。公司去年推出了首款電動汽車Atto 3 SUV。而公司計劃今年銷售1.5萬輛。



他又指，比亞迪把自己定位為一家「全球」技術巨頭，以克服中國公司在印度運營的障礙，並給客戶帶來信心。

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編輯：姚卓然

