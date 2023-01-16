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【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理林志煒  事業自主實現工作與生活平衡 建立理想生活 

iMoney智富 00:00 2023/01/16

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宏利財富管理經理林志煒（Adrian）於英國倫敦政治及經濟學院（LSE）主修經濟學。加入理財策劃行業前，在大型地產發展商及地產私募基金工作，管理着多個跨國資產項目，仕途一片光明。兩年前經歷至親離世後，他有感自己對人生、對生活有新的想法，反思未來事業發展，希望擁有自己的生意同時能夠騰出更多時間陪伴家人，於是在2021年6月透過「宏利C.E.O.計劃」轉職。Adrian於半年內已成功達成環球業界公認的百萬圓桌會（Million Dollar Round Table, MDRT）會員資格，於2022年更以短短4個月時間便達成第二次的MDRT業績要求，在創造佳績的同時，以行動實踐理想中的Work Life Balance（工作與生活平衡）。

跳出打工框架 發揮年輕本錢

Adrian於數年前經朋友介紹認識宏利高級分組經理關慧森（Rita），二人一直保持友好關係。「當我在思考未來的人生及就業方向時，Rita鼓勵我透過『宏利C.E.O.計劃』投身財策行業，以自主的事業模式去開拓理想中的新生活。對我來說，掌握金融財策方面的知識並不困難，更重要的是要跳出打工的固有思維，肩負起發展自己事業的重任。轉職的挑戰最主要是心態上的調整，而C.E.O.計劃平台提供了針對性的培訓及支援，更為我安排一對一的導師，彼此建立了亦師亦友的關係，令我可以在向前衝時無後顧之憂。」

年輕新人剛入行，面對的挑戰之一，是不少客戶傾向找有一定資歷的顧問諮詢，Adrian卻反而認為年輕才是本錢：「很多客戶之所以選擇我，是因為我有一份年輕人的激情，對生活充滿憧憬，往往能鼓舞他人。」

以行動力及完善策略 在疫情下突圍而出

2022年在疫情打擊下，經濟活動深受影響，反觀Adrian正是在2022年4月率先極速完成他第二次的MDRT業績要求，可說是成功「化危為機」。「You are what you do ── 行勝於言；我認為行動最實際，在疫情下發揮行動及執行力，正好向客戶反映我們的熱誠及認真的工作態度。」除了勤奮，策略亦十分重要，Adrian年初主攻年金產品，促成他以4個月時間完成MDRT目標。「因為3月底正值課稅年度完結，為把握時間搭上扣稅優惠的『尾班車』，客戶更願意去落實有關計劃。」

共事已有一年半的時間，Rita對Adrian的表現給予高度評價：「Adrian比很多90後更為成熟，這可能與他人生、工作及家庭經歷有關，而令我印象最深刻，是他的工作效率相當高，正能量甚至可帶動同事，加速整個團隊的成長。」而Adrian亦很高興能與Rita拍住上：「我和Rita合作無間，工作上可謂相得益彰。以建立團隊為例，我們互相合作培育人才，除了灌輸專業知識外，亦能善用雙方的優點提供多面向的培訓，時間分配亦更具彈性。」

Rita（右）高度讚賞Adrian的工作執行力及效率，對整個團隊帶來正面影響。

個人業績與拓展團隊 可雙軌並行

向來做事喜歡按部就班的Adrian，深知入行第一年非常關鍵，在起步階段自己要先做好本份，在行業站穩陣腳，當熟悉行業運作及確立個人品牌後，下一步就是組建團隊，他認為現在就是最佳時機：「於2022年年中，我已開始聘請團隊成員，預計今年初再有數位新同事加盟，他們現正進行培訓及考取牌照。我期望同時拓展個人業務及團隊，以雙軌並行方式發展財策事業。我相信這個過程是相輔相成的，因為在前綫衝鋒陷陣才能更清楚了解市場趨勢及客戶需求，在培訓同事時方可帶來最有效及『貼地』的建議。」

談到物色人才，Adrian強調學歷背景及工作資歷並非首要考慮因素，專業知識及才能可以在入職後鍛鍊，最重要是成員的堅持和熱誠，要願意嘗試跳出舒適圈。「我和Rita深信Lead by example（以身作則），我希望有意加入的夥伴能夠從我的一舉一動，見證着我轉行後心境和工作上的轉變，從而去思考自己能否同樣做得到，嘗試邁出事業自主的第一步。」

深信Lead by example的Adrian與團隊合作無間，除了堅持持續提升自我能力，累積經驗，更望能以身作則，成為團隊成員的榜樣。

（特約）

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