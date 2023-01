【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理林志煒  事業自主實現工作與生活平衡 建立理想生活 

宏利財富管理經理林志煒(Adrian)於英國倫敦政治及經濟學院(LSE)主修經濟學。加入理財策劃行業前,在大型地產發展商及地產私募基金工作,管理着多個跨國資產項目,仕途一片光明。兩年前經歷至親離世後,他有感自己對人生、對生活有新的想法,反思未來事業發展,希望擁有自己的生意同時能夠騰出更多時間陪伴家人,於是在2021年6月透過「宏利C.E.O.計劃」轉職。Adrian於半年內已成功達成環球業界公認的百萬圓桌會(Million Dollar Round Table, MDRT)會員資格,於2022年更以短短4個月時間便達成第二次的MDRT業績要求,在創造佳績的同時,以行動實踐理想中的Work Life Balance(工作與生活平衡)。

跳出打工框架 發揮年輕本錢

Adrian於數年前經朋友介紹認識宏利高級分組經理關慧森(Rita),二人一直保持友好關係。「當我在思考未來的人生及就業方向時,Rita鼓勵我透過『宏利C.E.O.計劃』投身財策行業,以自主的事業模式去開拓理想中的新生活。對我來說,掌握金融財策方面的知識並不困難,更重要的是要跳出打工的固有思維,肩負起發展自己事業的重任。轉職的挑戰最主要是心態上的調整,而C.E.O.計劃平台提供了針對性的培訓及支援,更為我安排一對一的導師,彼此建立了亦師亦友的關係,令我可以在向前衝時無後顧之憂。」

年輕新人剛入行,面對的挑戰之一,是不少客戶傾向找有一定資歷的顧問諮詢,Adrian卻反而認為年輕才是本錢:「很多客戶之所以選擇我,是因為我有一份年輕人的激情,對生活充滿憧憬,往往能鼓舞他人。」

以行動力及完善策略 在疫情下突圍而出

2022年在疫情打擊下,經濟活動深受影響,反觀Adrian正是在2022年4月率先極速完成他第二次的MDRT業績要求,可說是成功「化危為機」。「You are what you do ── 行勝於言;我認為行動最實際,在疫情下發揮行動及執行力,正好向客戶反映我們的熱誠及認真的工作態度。」除了勤奮,策略亦十分重要,Adrian年初主攻年金產品,促成他以4個月時間完成MDRT目標。「因為3月底正值課稅年度完結,為把握時間搭上扣稅優惠的『尾班車』,客戶更願意去落實有關計劃。」

共事已有一年半的時間,Rita對Adrian的表現給予高度評價:「Adrian比很多90後更為成熟,這可能與他人生、工作及家庭經歷有關,而令我印象最深刻,是他的工作效率相當高,正能量甚至可帶動同事,加速整個團隊的成長。」而Adrian亦很高興能與Rita拍住上:「我和Rita合作無間,工作上可謂相得益彰。以建立團隊為例,我們互相合作培育人才,除了灌輸專業知識外,亦能善用雙方的優點提供多面向的培訓,時間分配亦更具彈性。」

▲ Rita(右)高度讚賞Adrian的工作執行力及效率,對整個團隊帶來正面影響。

個人業績與拓展團隊 可雙軌並行

向來做事喜歡按部就班的Adrian,深知入行第一年非常關鍵,在起步階段自己要先做好本份,在行業站穩陣腳,當熟悉行業運作及確立個人品牌後,下一步就是組建團隊,他認為現在就是最佳時機:「於2022年年中,我已開始聘請團隊成員,預計今年初再有數位新同事加盟,他們現正進行培訓及考取牌照。我期望同時拓展個人業務及團隊,以雙軌並行方式發展財策事業。我相信這個過程是相輔相成的,因為在前綫衝鋒陷陣才能更清楚了解市場趨勢及客戶需求,在培訓同事時方可帶來最有效及『貼地』的建議。」

談到物色人才,Adrian強調學歷背景及工作資歷並非首要考慮因素,專業知識及才能可以在入職後鍛鍊,最重要是成員的堅持和熱誠,要願意嘗試跳出舒適圈。「我和Rita深信Lead by example(以身作則),我希望有意加入的夥伴能夠從我的一舉一動,見證着我轉行後心境和工作上的轉變,從而去思考自己能否同樣做得到,嘗試邁出事業自主的第一步。」

▲ 深信Lead by example的Adrian與團隊合作無間,除了堅持持續提升自我能力,累積經驗,更望能以身作則,成為團隊成員的榜樣。

(特約)