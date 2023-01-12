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【周黑鴨1458】網傳周黑鴨利潤指引遠遜預期等消息　公司澄清今年利潤目標為2億人幣或以上、控股股東未有處置股票計劃　惟股價續跌2%

股市 09:37 2023/01/12

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【周黑鴨1458】網傳周黑鴨利潤指引遠遜預期等消息　公司澄清今年利潤目標為2億人幣或以上、控股股東未有處置股票計劃

網傳周黑鴨 （01458） 已就截至2023年利潤預測（約1.5億元至2億元人民幣）提供指引，及預測範圍遠低於多個研究分析師最近發佈的預測值，並流傳關於公司高管團隊的穩定性；及公司控股股東可能處置公司股份的傳聞和猜測。周黑鴨澄清，公司業務運營一切正常，高管團隊穩定，而且近期公司控股股東未有任何處置公司股票的計劃。

周黑鴨股價續跌2.2%，報4.4元。昨（11日）突然急瀉23%，至4.5元，成交大增至11億元。

今年利潤目標為2億人幣或以上

公司表示，繼續面臨來自可能對其盈利能力產生不利影響的各種因素的挑戰，特別是由當前產業趨勢導致的更高的原材料和配料的成本，以及公司在成都新設立的加工廠預計將產生的更高的成本及費用等。

儘管如此，公司將努力實現2億元人民幣或以上的今年年度利潤，並強調這是一個目標而非預測。

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編輯：姚卓然

港股 遜於預期 股票 周黑鴨（01458）
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