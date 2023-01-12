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【港股市況】ATM向好騰訊升1% 安踏升近半成 恒指高開163點（不斷更新）
美股向上，港股今早高開逾百點。ATM向好，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升近1%，阿里巴巴 （09988） 升0.2%。安踏 （02020） 升近半成，恒指高開163點，開報21599點，科指升0.6%，報4574點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：44】阿里巴巴 （09988） 早段跌0.8%，騰訊 （00700） 跌0.1%，美團 （03690） 升0.3%。
【09：42】大市早段升百點，報21539點，升103點。
【09：40】中國恒泰 （02011） 飈升4成，高見1.2元，成交4840萬元。
【09：37】中國12月CPI按年升1.8%，符預期。PPI按年跌0.7%，預期為跌0.1%。
【09：35】【抽水潮】萬國數據挫2% 配售可轉換優先票據、涉本金45.2億港元
【09：33】比亞迪 （01211） 股價續向上，最新升逾4%，早段高見227.4元。
【09：30】Apollo智慧出行 （00860） 協議向威馬控股收購WM Motor全部已發行股本，總代價約20.2億美元（約158.5億港元），Apollo智慧出行曾升逾3成高見0.34元，最新轉跌逾2%。
【09：29】億華通 （02402） 首掛開報60元，與招股價一致。
【09：26】中海油 （00883） 升逾1%。中海油公布2023年經營策略，今年油氣淨產量目標6.5億至6.6億桶油當量，2022至2024年全年股息每股不低於0.7元。
【中海油883】中海油：2022至2024年全年股息每股不低於0.7元 CFO：油價今年料保持80美元以上（第二版）
【09：25】泉峰控股 （02285） 折讓約11.56%配股，股價今早低開近一成。
【09：22】ATM向好，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升近1%，阿里巴巴 （09988） 升0.2%。安踏 （02020） 升近半成，恒指高開163點，開報21599點，科指升0.6%，報4574點。
【體育用品股】安踏：去年第四季安踏品牌及FILA零售金額按年下跌 疫情續累客流量及消費意欲下降
【09：13】期指開報21719點，升181點或0.8%。
【08：49】【周黑鴨1458】網傳周黑鴨利潤指引遠遜預期等消息 公司澄清今年利潤目標為2億人幣或以上、控股股東未有處置股票計劃
【08：40】內地燃料電池系統製造商億華通 （02402） 今日掛牌，昨暗盤靠穩。
【新股IPO】億華通下限60元定價、認購不足 一手中籤率100%（附分配結果連結）
【08：36】恒指黑期升約232點，報21671點，道指期貨跌33點，報34077點。
【08：21】萬達酒店發展︰控股股東質押其持有全部股份 佔已發行股本65%
【07：54】【配股潮】泉峰控股折讓逾11%配股 籌約7.8億元作升級生產設施
【07：45】【新股IPO】內地乾貨食品及零食商正味集團2147下限定價 超購逾17倍一手中籤率100%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報21590點，升153點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報54.05元，較港收市價高0.4元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報378.69元，較港收市價高4.89元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.31元，較港收市價低0.59元或0.5%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】市場聚焦美國周四公布去年12月消費物價指數（CPI）及周五大型銀行財報，市場憧憬數據會顯示通脹增速放慢，支持大市上揚。道指升268點，報33973點；標指升50點或1.3%，報3969點；納指升189點或1.8%，報10931點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升225點高水327點 網易ADR高港4%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴
責任編輯︰梁浩碩