【港股夜期+北水】北水錄24.2億元淨流出　走資額今年最多　買比亞迪大手沽騰訊快手　恒指夜期跌19點（不斷更新）

北水再趁恒指升至高位沽貨，全日錄24.2億元淨流出，為今年以來最多的一日。比亞迪 （01211） 有超過5.6億元淨流入，中移動 （00941） 及中海油分別錄3.2及2.7億元淨流入；淨流出方面，騰訊 （00700） 及快手 （01024） 分別有23.4及4.6億元淨流出。

恒指夜期跌19點，報21570點。

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ATM向下 恒指反覆升78點

港股反覆向好，ATM向下，騰訊 （00700） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，美團 （03690） 跌0.6%。車股造好，比亞迪 （01211） 升逾5%，友邦 （01299） 升3%，恒生指數高開163點，早段曾升最多262點，高見21698點，其後掉頭向下，曾跌212點低見21223點，尾市回升。恒指反覆升78點，收報21514點，成交1595.8億元。科指跌1.3%，報4487點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 88.40 +3.1 +50 18 比亞迪 228.40 +5.3 +17 178 滙豐 54.10 +0.8 +14 11 藥明生物 68.25 -2.4 -9 69 阿里巴巴 110.80 -1.9 -37 31 騰訊 364.00 -2.6 -50 12

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】ATM向下，騰訊 （00700） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，美團 （03690） 跌0.6%。車股造好，比亞迪 （01211） 升逾5%，友邦 （01299） 升3%，恒指反覆升78點，收報21550點，成交1595.8億元。科指跌1.3%，報4487點。

【16：10】【解構｜內險股】大摩：國壽目標今年新業務價值錄正增長 去年末季新冠疫情影響不大

【16：00】恒指U盤前升34點，報21470點。

【15：39】【業績︱UNIQLO母企】迅銷上季純利按年跌9.1% 主因受累中國內地業務 料全年度純利跌近16%

【15：22】港股尾市再度轉升，恒指升約10點，報21446點，科指跌1.6%，報4474點。

【15：20】友邦 （01299） 逆市升逾2%，滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 升0.5%，中移動 （00941） 升逾1%，破頂高見54.7元。

【15：11】【2023展望】花旗劉顯達：上半年港股上升空間多於下半年 料年底恒指見25000點

【14：46】騰訊 （00700） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，美團 （03690） 跌2%，大市跌113點，報21322點，科指跌2.4%，報4438點。

【14：34】【大行看法】花旗：儲局2月加息港最優惠利率（P）不會跟足 料P全年加0.75至1厘 港滙續處7.8徘徊

【14：22】領展 （00823） 升逾3%，高見61.4元。

【14：17】恒指最新升約29點，報21465點，科指跌1.4%，報4484點。

【13：34】比亞迪 （01211） 最新升逾5%，暫為表現最好藍籌；碧桂園服務 （06098） 跌近6%，藍籌中表現最差。

【13：28】【電動車】小鵬汽車何小鵬據報將退任CEO 長汽王鳳英傳跳槽加入

【13：12】大市跌幅收窄，再度轉升。

【13：05】阿里健康 （00241） 跌近2%，平安好醫生 （01833） 跌逾3%，京東健康 （06618） 跌逾4%。

【13：02】港股午後初段跌約100點，報21325點，跌110點。科指跌2.4%，報4438點。

【12：21】【李嘉誠有份】Apollo出行擬「賣殼」予電動車廠威馬汽車、涉20.2億美元 威馬近月傳出財困

【12：20】【異動股】FIT HON TENG半日急升26% 郭明錤：公司或將取代歌爾成為AirPods新組裝廠商

【12：00】恒指半日跌70點，報21365點，成交936.8億元。科指跌1.9%，報4461點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，美團 （03690） 跌逾1%。車股造好，比亞迪 （01211） 升近6%，吉利 （00175） 升逾2%。三桶油逆市向上，中石油 （00857） 升逾4%。

【11：56】【解構｜科網股】摩通：下一波科網股估值重估取決2因素 精挑8隻首選股份、4股宜避開

【11：52】蘋果分析師郭明錤表示，最新調查顯示鴻騰精密 （06088） 可能將取代歌爾，成為AirPods新組裝廠商並因此顯著受惠，鴻騰精密升15%，高見2.24元。

【11：41】油價升約3%，中石油 （00857） 升逾4%，中海油 （00883） 升2%，中石化 （00386） 升逾1%。

【11：36】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾5%，快手 （01024） 亦跌近5%。

【11：31】內地股市半日個別發展，上證跌0.2%，深證跌0.03%，創業板指升0.2%。

【11：29】恒指跌幅收窄至約80點。

【11：18】大市轉跌200點，報21228點，跌207點，科指跌2.7%，報4427點，阿里巴巴 （09988） 跌4%，低見107.8元。

【11：11】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌3%，美團 （03690） 跌逾2%，恒指跌135點，報21300點，科指跌2%，報4454點。

【11：09】恒指跌幅擴大至近100點，報21342點，跌93點。

【11：00】【新股IPO】眾安智慧生活2271據報擱置上市

【10：58】【大行報告│388】高盛升港交所目標價潛在升幅20%、重申「確信買入」 交投上升周期一般持續8季

【10：54】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌幅擴大至2%，美團 （03690） 跌1%，恒指轉跌6點。

【10：52】期指率先轉跌，恒指升幅收窄至50點內。

【10：51】【港交所旗下】LME據報重開亞洲時段期鎳交易計劃受阻

【10：43】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 升幅全消，最新無升跌。

【10：39】大市升勢回順，最新升約104點，報21540點，科指升0.1%，報4551點。

【10：28】中海外 （00688） 跌0.7%，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌1%，雅居樂 （03383） 跌0.4%，龍湖 （00960） 跌逾2%。

【10：17】濠賭股逆市偏軟，藍籌股銀娛 （00027） 跌0.3%，金沙 （01928） 跌0.2%。

【10：05】比亞迪 （01211） 升幅進一步擴大，最新升8%，高見234.8元。

【09：57】恒指升幅擴大至逾200點，報21662點，升226點。車股造好，比亞迪 （01211） 最新升逾6%，吉利 （00175） 升逾3%，長汽 （02333） 升逾2%，廣汽 （02238） 升逾1%。

【09：49】比亞迪 （01211） 擬大舉進軍印度市場，股價最新升逾4%，高見227.6元。

【電動車】比亞迪彈高逾4%創四個月高 計劃大舉進軍印度電動汽車市場

【09：46】三桶油向好，中石油 （00857） 升3%，中海油 （00883） 升近2%，中石化 （00386） 升逾1%，破頂高見3.93元。

【09：44】阿里巴巴 （09988） 早段跌0.8%，騰訊 （00700） 跌0.1%，美團 （03690） 升0.3%。

【09：42】大市早段升百點，報21539點，升103點。

【09：40】中國恒泰 （02011） 飈升4成，高見1.2元，成交4840萬元。

【09：37】中國12月CPI按年升1.8%，符預期。PPI按年跌0.7%，預期為跌0.1%。

【09：35】【抽水潮】萬國數據挫2% 配售可轉換優先票據、涉本金45.2億港元

【09：33】比亞迪 （01211） 股價續向上，最新升逾4%，早段高見227.4元。

【09：30】Apollo智慧出行 （00860） 協議向威馬控股收購WM Motor全部已發行股本，總代價約20.2億美元（約158.5億港元），Apollo智慧出行曾升逾3成高見0.34元，最新轉跌逾2%。

【09：29】億華通 （02402） 首掛開報60元，與招股價一致。

【新股IPO】億華通2402今日首掛 平開報60元

【09：26】中海油 （00883） 升逾1%。中海油公布2023年經營策略，今年油氣淨產量目標6.5億至6.6億桶油當量，2022至2024年全年股息每股不低於0.7元。

【中海油883】中海油：2022至2024年全年股息每股不低於0.7元 CFO：油價今年料保持80美元以上（第二版）

【09：25】泉峰控股 （02285） 折讓約11.56%配股，股價今早低開近一成。

【09：22】ATM向好，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升近1%，阿里巴巴 （09988） 升0.2%。安踏 （02020） 升近半成，恒指高開163點，開報21599點，科指升0.6%，報4574點。

【體育用品股】安踏：去年第四季安踏品牌及FILA零售金額按年下跌 疫情續累客流量及消費意欲下降

【09：13】期指開報21719點，升181點或0.8%。

【08：49】【周黑鴨1458】網傳周黑鴨利潤指引遠遜預期等消息 公司澄清今年利潤目標為2億人幣或以上、控股股東未有處置股票計劃

【08：40】內地燃料電池系統製造商億華通 （02402） 今日掛牌，昨暗盤靠穩。

【新股IPO】億華通2402暗盤靠穩 與招股價變動不大

【新股IPO】億華通下限60元定價、認購不足 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：36】恒指黑期升約232點，報21671點，道指期貨跌33點，報34077點。

【08：21】萬達酒店發展︰控股股東質押其持有全部股份 佔已發行股本65%

【07：54】【配股潮】泉峰控股折讓逾11%配股 籌約7.8億元作升級生產設施

【07：45】【新股IPO】內地乾貨食品及零食商正味集團2147下限定價 超購逾17倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21590點，升153點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報54.05元，較港收市價高0.4元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報378.69元，較港收市價高4.89元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.31元，較港收市價低0.59元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場聚焦美國周四公布去年12月消費物價指數（CPI）及周五大型銀行財報，市場憧憬數據會顯示通脹增速放慢，支持大市上揚。道指升268點，報33973點；標指升50點或1.3%，報3969點；納指升189點或1.8%，報10931點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴

責任編輯︰梁浩碩