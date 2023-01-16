▲ 【內房危機】文件爆出前首富王健林獲新加坡淡馬錫泵水 質押65%萬達酒店取融資（第二版）

前內地首富王健林旗下萬達海外近日將手上30.55億股萬達酒店發展 （00169） 悉數抵押，聯交所周一（16日）披露，原來為王健林萬達海外拋出橄欖枝的金融機構是新加坡淡馬錫。

據文件披露，淡馬錫旗下資產管理公司獅誠控股（Seatown Holdings International）的私人信貸基金申報取得30.55億股或65.04%萬達酒店發展的股份的保證權益。

萬達酒店發展上周四（12日）公佈，公司獲悉1月11日控股股東萬達海外已將其持有的全部30.55億股公司普通股質押予貸款人，作為獲提供貸款融資的抵押品。就公司所知、所悉及所信，貸款人為獨立於公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

萬達酒店發展表示，萬達海外為公司的中間控股公司，由王健林最終實益控制。萬達海外持有公司30.55億股股份，約佔公司已發行股本總額的65.04%。

（第二版加入聯交所公告）

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責任編輯︰梁浩碩、李哲毅