▲ 【儲局官員】柯林斯：傾向支持下次會議加息0.25厘 減慢加息步伐提高決策靈活性

美國波士頓聯儲銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，隨著利率接近峰值，她傾向於支持在央行本月底的議息會議加息25個基點。

科林斯接受《紐約時報》訪問時直言，無論是0.25厘或0.5厘加幅均是合理，現階段她較傾向支持加息0.25厘，而這則視乎數據而定。隨著接近將要保持的水平，慢慢調整會讓當局在每一次決策前有更多時間評估即將到來的數據，減少加息幅度給當局更大的靈活性。

與此同時，她亦支持今年把利率提高到略高於5%的水平，又可能贊成2月、3月和5月各加25個基點。

美國聯儲局將於1月31日及2月1日議息。當局在連續四次加息0.75厘後，12月只加息0.5厘。科林斯在去年上任，當年擁有貨幣政策投票權，今明兩年則沒有投票權，但將參與商議。

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編輯：姚卓然