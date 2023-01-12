  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 09:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【配股潮】泉峰控股低開一成　折讓逾11%配股　籌約7.8億元作升級生產設施

股市 09:30 2023/01/12

分享：

分享：

【配股潮】泉峰控股折讓逾11%配股　籌約7.8億元作升級生產設施

泉峰控股 （02285） 以先舊後新方式配售最多2,083.5萬股，配售價為37.5元，較昨（11日）收市價42.4元折讓約11.56%，認購事項所得款項總額預期約為7.8億元。

泉峰控股今日低開9.9%，報38.2元。

公司指，是次配股佔已發行股份總數的約4.25%，經擴大已發行股份總數的約4.08%。

公司擬將認購事項所得款項淨額主要用於升級生產設施、產品研發、增強銷售 及分銷渠道，以及其他一般營運資金目的。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

相關文章：

【配股潮】雅居樂低開近9%　折讓逾13%再度配股　淨籌近4.9億以還債息、債項再融資

【配股潮】中教控股挫8%　折讓近9%配股　淨籌近16億元作擴大校園網絡

【嗶哩嗶哩配股】B站低開逾4%　折讓逾6%發行1534萬股Z類ADS、值逾30億港元

編輯：姚卓然

港股 泉峰控股（02285） 配股 配售
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【中海油883】中海油彈高近2%　2022至2024年全年股息每股不低於0.7元　CFO：油價今年料保持80美元以上（第二版）

下一篇文章

【新股IPO】億華通2402今日首掛　平開報60元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升149點　阿里巴巴美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升149點　阿里巴巴美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升225點高水327點　網易ADR高港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升225點高水327點　網易ADR高港4%（不斷更新）
【旅遊護照】2023年全球最強護照排名出爐！日本連續5年冠軍、星韓並列第二　香港第幾？（附排行榜）
【旅遊護照】2023年全球最強護照排名出爐！日本連續5年冠軍、星韓並列第二　香港第幾？（附排行榜）
【Morning精點】24歲網紅確診10天後病逝　2023年全球最強護照排名出爐
【Morning精點】24歲網紅確診10天後病逝　2023年全球最強護照排名出爐
【美股收市】憧憬通脹進一步放緩 道指漲268點 納指升1.8%
【美股收市】憧憬通脹進一步放緩 道指漲268點 納指升1.8%
【前首富】中國前首富李河君　據報被錦州市公安帶走
【前首富】中國前首富李河君　據報被錦州市公安帶走
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款