【配股潮】泉峰控股低開一成　折讓逾11%配股　籌約7.8億元作升級生產設施

▲ 【配股潮】泉峰控股折讓逾11%配股 籌約7.8億元作升級生產設施

泉峰控股 （02285） 以先舊後新方式配售最多2,083.5萬股，配售價為37.5元，較昨（11日）收市價42.4元折讓約11.56%，認購事項所得款項總額預期約為7.8億元。

泉峰控股今日低開9.9%，報38.2元。

公司指，是次配股佔已發行股份總數的約4.25%，經擴大已發行股份總數的約4.08%。

公司擬將認購事項所得款項淨額主要用於升級生產設施、產品研發、增強銷售 及分銷渠道，以及其他一般營運資金目的。

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編輯：姚卓然