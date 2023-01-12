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【新股IPO】內地乾貨食品及零食商正味集團2147下限定價　超購逾17倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

新股IPO 07:44 2023/01/12

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【新股IPO】內地乾貨食品及零食商正味集團2147下限定價　超購逾17倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

正味集團 （02147） 公布招股結果。內地乾貨食品及零食商正味集團以每股0.68元定價，為招股價範圍0.68元至0.82元的下限定價，集資淨額9730萬元，一手中籤率100%，人人有份。正味集團將於11月13日掛牌。【分配結果連結】

正味集團於香港公開發售部分共釹氶得6254人認購，超額認購17.3倍，國際發售部分超購0.33倍。

所得款項淨額74.1%將用於在約2024年6月前建造一個新生產工廠大樓及於廣昌工廠購置新生產線工廠，15.9%用於加強營銷工作並擴大銷售渠道，10%用於營運資金及其他一般企業用途。

【新股IPO】內地乾貨食品及零食商正味集團招股　一手入場費約3313元

【新股IPO】本地標籤生產商SML第二度遞表　主要收入來自內地及東南亞

【新股IPO】微醫據報4月底前遞交IPO申請　目標下半年上市

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 正味集團（02147）
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