▲ 【新股IPO】內地乾貨食品及零食商正味集團2147下限定價 超購逾17倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

正味集團 （02147） 公布招股結果。內地乾貨食品及零食商正味集團以每股0.68元定價，為招股價範圍0.68元至0.82元的下限定價，集資淨額9730萬元，一手中籤率100%，人人有份。正味集團將於11月13日掛牌。【分配結果連結】

正味集團於香港公開發售部分共釹氶得6254人認購，超額認購17.3倍，國際發售部分超購0.33倍。

所得款項淨額74.1%將用於在約2024年6月前建造一個新生產工廠大樓及於廣昌工廠購置新生產線工廠，15.9%用於加強營銷工作並擴大銷售渠道，10%用於營運資金及其他一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩