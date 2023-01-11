【TSLA】據報Tesla印尼建廠計劃即將達成協議　年產量或達100萬輛

電動車製造商Tesla（美：TSLA）近期動作頻頻，據彭博報道，公司即將達成在印尼設廠的初步協議，該工廠將有望成為Telsa在美國以外的第三家工廠，每年產量或多達100萬輛。股價開市後升逾2%，暫報121.56美元。

現時Tesla在上海及德國柏林均有設廠，若最終能達成協議，印尼將會成為Tesla在海外的第三間廠房。而100萬輛年產量目標也符合馬斯克（Elon Musk）對其超級工廠的要求。

印尼方面其實一直都向Tesla方面示好，印尼總理佐科維多多更曾表態希望Tesla在該國生產電動車，而非僅僅電池產品。

市場指在印尼設廠雖然可以面對東南亞逾6.7億的消費者，對全球汽車製造商均認為當地是一個較難立足的市場，只因東南亞消費者負擔能力不高，大部分汽車銷售的價格均低於2萬美元，故Tesla最終能否在當地立足，仍有待觀察。

相關文章：

【美國航空】美航管理局系統失靈、逾1200班機延誤 當局籲所有航班暫停至東岸早上9時

【抽水潮】萬國數據配售可轉換優先票據、涉本金45.2億港元 美股早段插逾一成

編輯：葉志偉