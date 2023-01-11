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【TSLA】據報Tesla印尼建廠計劃即將達成協議　年產量或達100萬輛

股市 22:49 2023/01/11

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電動車製造商Tesla（美：TSLA）近期動作頻頻，據彭博報道，公司即將達成在印尼設廠的初步協議，該工廠將有望成為Telsa在美國以外的第三家工廠，每年產量或多達100萬輛。股價開市後升逾2%，暫報121.56美元。

現時Tesla在上海及德國柏林均有設廠，若最終能達成協議，印尼將會成為Tesla在海外的第三間廠房。而100萬輛年產量目標也符合馬斯克（Elon Musk）對其超級工廠的要求。

印尼方面其實一直都向Tesla方面示好，印尼總理佐科維多多更曾表態希望Tesla在該國生產電動車，而非僅僅電池產品。

市場指在印尼設廠雖然可以面對東南亞逾6.7億的消費者，對全球汽車製造商均認為當地是一個較難立足的市場，只因東南亞消費者負擔能力不高，大部分汽車銷售的價格均低於2萬美元，故Tesla最終能否在當地立足，仍有待觀察。

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編輯：葉志偉

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