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【抽水潮】萬國數據挫2%　配售可轉換優先票據、涉本金45.2億港元

股市 09:34 2023/01/12

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【抽水潮】萬國數據配售可轉換優先票據、涉本金45.2億港元

萬國數據 （09698） 發公告指，周三（11日）已達成協議，向多項私募股權基金及多位機構投資者配售本金共5.8億美元（約45.24億港元）、2030年到期的4.50%可轉換優先票據。

萬國數據現挫2%，報22.2元；昨（11日）美股ADS（美：GDS）開市即插逾1成，最後收報22.08元，跌7.6%。

文件指，票據將於2030年1月31日期滿，初始轉換價格將為每股美國存託股（ADS）24.50美元，轉換價格其美國ADS前25個交易日的成交量加權平均價格溢價約16.7%。

萬國數據預期交易將於2023年1月20日或前後交割。萬國數據稱，擬將配售票據的所得款項淨額用於開發及收購新的數據中心、一般企業用途及營運資金需求。 

萬國數據指，公司將有權在票據發行三周年或之後任何時間強制所有票據的持有人進行轉換。

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港股 美股 萬國數據（美：GDS） 萬國數據－SW（09698）
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