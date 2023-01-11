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【虛擬銀行】livi bank推出商業銀行服務　中小企活期存款年利率0.45%

Hot Talk 22:22 2023/01/11

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虛擬銀行livi bank宣布推出商業銀行服務（livi Business），為中小企提供數碼金融服務，中小企客戶20分鐘便能完成開戶申請，最快可於一個工作天內開設帳戶。

該行中小企活期存款年利率為0.45%。首500名成功開戶的客戶可獲豁免開戶費用300元，開戶後首年不設最低結餘要求。

開戶服務適用於擁有liviSave帳戶的香港單層獨資企業、合夥企業或有限公司，而公司股東及董事需持有香港身份證。商業銀行服務將於未來數月內推出更多產品，包括貸款產品、貿易融資、外匯、定期存款、人民幣及美元存款及全球匯款。

livi bank行政總裁孫大威表示，隨着香港經濟活動逐步復甦，該行將在未來數月積極擴大中小企服務的藍圖，提供貸款和貿易融資等服務。

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編輯：胡學能

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