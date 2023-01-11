【展覽打卡】「大海賊時代！亞洲巡迴展」場內特設攝影比賽 可贏取5,000元旅遊禮券或AK聯乘精品

由本地展覽策劃團隊Incubase Studio打造的《大海賊時代！亞洲巡迴展》，於2022年開始作亞洲巡迴展出，香港作為亞洲首站，特展於早前已經正式展開，部份經典大戰或巨型雕塑更是全球首次展出，如一個由12個角色組成「鬼之島」大戰巨型雕塑，一眾香港粉絲們可以先睹為快。

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一眾粉絲在忙於打卡的同時，亦記得要參與場內攝影比賽，由即日起至2023年1月25日，主辦方舉辦《One Piece 大海賊時代攝影比賽》，只要透過相機或電話，在展覽場區中拍攝出精彩或具創意的相片，可加入後期創作元素，然後再上載至個人社交平台，並作指定Hashtag，即可參加比賽，頭獎得獎者可以贏取價值5000元旅遊禮券，至於其他得獎者亦有機會贏得香港人氣男子組合Mirror成員Anson Kong 江熚生個人自創品牌KYUBI的「KYUBI x ONE PIECE」系列聯乘精品等等。

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主辦方將會選出最具創意性的20張攝影作品，然後會在Facebook 及Instagram 專頁，在2月1日至5日期間進行網上投票，再按照作品在兩個社交平台合共獲得的「Like」數目，從而選出第1至20名的得獎名次，得獎結果將會於2月28日前公布。

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撰文：鄭日棱