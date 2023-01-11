【高鐵復運】高鐵香港段周日起恢復服務　初期提供4條路綫

政府今日（11日）宣布，經與廣東省及深圳市政府協調，在國鐵集團、廣鐵集團及港鐵公司全力配合，並獲得中央批准後，高鐵西九龍口岸及高鐵香港段將於本周日（15日）起恢復服務。

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政府發言人表示，高鐵復通初期會恢復往來​香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務。中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。

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高鐵西九龍口岸的開放時間與停運前相同，即上午6時30分至晚上11時30分。口岸將不設預約要求，已購票的乘客只需持有有效的車票，便可透過該口岸來往兩地。防疫要求方面，與其他口岸相同，一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。

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