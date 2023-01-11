【AFF】許正宇：亞洲齊攻虛擬資產發展　香港不可缺席

▲ 【AFF】許正宇：政府將探討虛擬資產的監管形式

財經事務及庫務局局長許正宇在亞洲金融論壇上表示，早前發表的《虛擬資產政策宣言》，闡述政府對虛擬資產發展的看法及具體措施。相關措施包括通過反洗黑錢條例，及日後就散戶參與受監管的虛擬資產交易平台諮詢市場，亦會探討穩定幣及其他的範疇的監管措施如何落實。他又稱，亞洲其他地方的組織及金融機構都關注虛擬資產或金融科技的發展，香港不可以缺席。

許正宇：論壇參與人數超疫情爆發前、樂見恢復線下模式

許正宇表示，樂見論壇恢復線上及線下模式，參與人數超過7000人，而參展商數量亦較疫前上升近兩成，可見香港作為國際金融中心的地位非常清楚；又指隨著放寬防疫措施及中港通關，國際商界均願意來港，會推出措施，強化及鞏固本港作為國際金融中心地位。

另外，許正宇稱，在疫情期間，不少金融活動在線上舉行；又指港府對於未有收入及盈利的創新企業做出新上市安排，可提升本港作為國際上市平台的吸引力。

「家族辦公室」設量化指標、2025年前最少新增200間

談及家族辦公室在港發展，許正宇指，政府設有一個量化指標，在2025年前最少有200間新家族辦公室在港發展，而局方現與相關部門包括監管機構及投資推廣署開展相關工作；又指香港有連通內地及世界的獨特優勢，可提供不同投資選擇予家族辦公室，同時亦本港有高質素的專業服務社群，可滿足家族辦公室的需要。

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記者：伍鍵文