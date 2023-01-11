【高息股】陽光房託7.5億元收購 大角咀海桃灣西九匯商場

恒基地產(00012)旗下的陽光房託 (00435) 出手收購本地零售物業。陽房宣布，以7.48億元收購大角咀屋苑海桃灣的基座商場西九匯，作價較獨立物業估值師萊坊測量師行有限公司估值之8.49億元，折讓約 11.9%。項目賣家為本地地產資者裕泰興家族成員羅守輝。

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西九匯為位於香港九龍大角咀櫻桃街 38 號海桃灣之商業發展項目。該物業包括樓高三層之購物商場、 八個外牆廣告位及 17 個商業停車位，可出租面積約 58,836 平方呎。 陽房表示，該商場於 2008 年建成，為地理位置優越之零售物業，備有有蓋行人天橋直接與港鐵奧運站相連，以及 策略性地座落於西九龍區之重要地帶，周邊寫字樓及優質私人住宅物業林立。憑藉其以服務性行業為主， 特別是教育及餐飲等較具防禦性之租戶組合，西九匯截至去年錄得 90.7%的租用率，每月之租金收入及停車場收入合共約290萬元。

陽房補充，現時旗下物業組合的主要零售物業為分別位於上水及將軍澳之上水中心購物商場及新都城一期物業，兩者皆落成超過25年。西九匯於2008年建成， 可作為西九龍區一個好據點。相信收購事項將可改善陽光房地產基金物業組合之地域分佈，建立其於九龍區主要住宅樞紐之據點，同時為其零售物業組合提供互補性裨益。再者，收購事項有助陽光房地產基金減少倚重來自其主 要物業的收入。

假設該項收購已於 2022 年 6 月 30 日完成，陽光房地產基金於 2022 年 6 月 30 日之資產負債比率預計 將由約 23.3% 增加至約 25.7%，而其於 2022 年 6 月 30 日之每基金單位資產淨值港幣 8.36 元將會大致不變。

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