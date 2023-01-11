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【美國航空】美航管理局系統失靈、逾5000班機延誤　 紐華克及亞特蘭大機場已恢復服務

宏觀解讀 23:18 2023/01/11

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【美國航空】美航管理局系統失靈、逾5000班機延誤　 紐華克及亞特蘭大機場已恢復服務

美國聯邦航空管理局（FAA）控制任務通知系統（NOTAM）故障，據外電FlightAware資料顯示，逾5417班美國航班延誤，902班航班取消。當局表示已命令國內航班停飛至美國周三（11日）東岸時間早上9時（即本港時間晚上10時），可讓機構查核有關航班及安全性資訊，已於空中的航班則不受停飛令影響。

經過一輪維修後，FAA表示紐華克自由國際機場（EWR）及亞特蘭大機場（ATL）已於當地時間早上約8時半（約本港時間晚上9時半）恢復起飛。達美（美：DAL）、美國航空（美：AAL）、聯合航空（美：UAL）及西南航空（美：LUV）行業代表組織表示，技術問題導致整個美國空域系統受嚴重延誤。白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre於Twitter表示，未有發現系統受網絡攻擊。

NOTAM系統原設飛行員安全提示，機場設施及程序等功能，現時未能更新相關信息，FAA表示正修復有關系統，部分功能現已恢復作有限度營運。

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記者：宋佩恩

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