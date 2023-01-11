▲ 【手機數據】全球手機消費首見降溫 遊戲支出跌5% 串流媒體平台收入增

數據流量統計機構 data.ai（前身為 App Annie ）報告指，踏入2023年，消費者從3年大流行生活中轉變過來，在後新冠時代，被壓抑的旅遊及真實生活體驗將佔更大的使費，不過，同時亦受到通脹的壓力，消費者去年在應用程序商店使費，出現有史以來第一次降溫。

數據顯示，移動用家每日的使用量為5小時，移動服務下載量突破了2550億次紀錄，全球用家每分鐘下載48.5萬個APP。移動廣告支出有望在2023年突破3620億美元，2022年儘管在緊縮開支下，仍達到3360億美元。

不過，用家使費按年跌2%至1670億美元，因為遊戲的支出下跌5%至1100億美元。移動遊戲的首次安裝量增長8%，達到創紀錄的 900 億次，由超休閒遊戲帶動。

非遊戲類服務及訂閱支出續破紀錄， 增長6% 至 580 億美元，這類服務主要由串流媒體平台、約會應用程序和 TikTok 等短視頻服務中的訂閱和應用內購買推動的。非遊戲應用的下載量比對上一年增長了 13%，達到 1650 億次。

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記者：譚志偉