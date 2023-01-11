  • 19°C
香港時間 : 2023111日 (週三) 21:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【手機數據】全球手機消費首見降溫　遊戲支出跌5%　串流媒體平台收入增

股市 21:04 2023/01/11

分享：

分享：

【手機數據】全球手機消費首見降溫　遊戲支出跌5%　串流媒體平台收入增

數據流量統計機構data.ai（前身為App Annie）報告指，踏入2023年，消費者從3年大流行生活中轉變過來，在後新冠時代，被壓抑的旅遊及真實生活體驗將佔更大的使費，不過，同時亦受到通脹的壓力，消費者去年在應用程序商店使費，出現有史以來第一次降溫。

數據顯示，移動用家每日的使用量為5小時，移動服務下載量突破了2550億次紀錄，全球用家每分鐘下載48.5萬個APP。移動廣告支出有望在2023年突破3620億美元，2022年儘管在緊縮開支下，仍達到3360億美元。

不過，用家使費按年跌2%至1670億美元，因為遊戲的支出下跌5%至1100億美元。移動遊戲的首次安裝量增長8%，達到創紀錄的 900 億次，由超休閒遊戲帶動。

非遊戲類服務及訂閱支出續破紀錄， 增長6% 至 580 億美元，這類服務主要由串流媒體平台、約會應用程序和 TikTok 等短視頻服務中的訂閱和應用內購買推動的。非遊戲應用的下載量比對上一年增長了 13%，達到 1650 億次。

【中國手遊】Sensor Tower：中國手遊發行商上月佔全球百大收入近4成　吸金逾21億美元　三甲不變

記者：譚志偉

港股 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 電玩手遊 經濟數據表現 廣告 通脹 抖音
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【AFF】許正宇與海外代表團會面　講解金融科技發展

下一篇文章

【REIT】陽光房地產斥7.5億收購西九匯商場　裕泰興「太子爺」羅守輝折讓11.9%沽貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【大行報告】大摩3年來首次列阿里巴巴為科網首選　大升目標價5成、「估值僅騰訊一半」
【港股夜期+北水】北水轉錄9.7億元淨流入　買中移動大手沽騰訊　恒指夜期升41點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水轉錄9.7億元淨流入　買中移動大手沽騰訊　恒指夜期升41點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升149點　阿里巴巴美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升149點　阿里巴巴美股高港2%（不斷更新）
【美股期貨】美債息跌穿3.6厘　道指期貨升71點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】美債息跌穿3.6厘　道指期貨升71點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【旅遊護照】2023年全球最強護照排名出爐！日本連續5年冠軍、星韓並列第二　香港第幾？（附排行榜）
【旅遊護照】2023年全球最強護照排名出爐！日本連續5年冠軍、星韓並列第二　香港第幾？（附排行榜）
【Morning精點】24歲網紅確診10天後病逝　2023年全球最強護照排名出爐
【Morning精點】24歲網紅確診10天後病逝　2023年全球最強護照排名出爐
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款