▲ 【REIT】陽光房地產斥7.5億收購西九匯商場 裕泰興「太子爺」羅守輝折讓11.9%沽貨

本港房地產信託基金（REIT）之一的陽光房地產基金 （00435） 發公告指，將斥7.48億元收購位於大角咀、鄰近奧運站的西九匯商場，賣家為老牌家族裕泰興「太子爺」羅守輝。

翻查資料，羅守輝早於2012年底以6.3億元向基匯資本承接西九匯商場。公告稱，今次作價較估值的8.50億元折讓約11.9%。

西九匯擁5.88萬購物商場 租用率90.7%

西九匯項目位於龍大角咀櫻桃街 38 號，包括樓高三層可出租面積約5.88萬平方呎的購物商場、8個外牆廣告位及17個商業停車位。

截至2022年12月底，西九匯租用率90.7%，不包括外牆廣告位及商業停車位的每月租金收入283.5萬元，而商業停車位月收6.76萬元。

陽光房地產：看好位置優越 租戶組合具防禦性

陽光房地產認為，收購事項乃良好的投資機遇，由於西九匯位置優越，而且租戶以服務性行業為主，特別是教育及餐飲等較具防禦性之租戶，預計可提供相對穩定的租金回報，陽光房地產又料，零售市場氣氛改善，預計項目提供合理的續租租金增長潛力。

陽光房地產提到，現時主要零售物業為分別為上水中心購物商場及新都城一期物業，兩者皆落成超過25年，相信收購可改善組合地域分佈。

料上年度備考每基金單位分派下降至24.61仙

陽光房地產預計，完成收購後，其資產負債比率估計將由約23.3%增至約25.7%。陽光房地產基金截至2022年6月底的年度每基金單位分派為25.0仙，預計收購將令上年度備考每基金單位分派下降至24.61仙。

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記者：李哲毅