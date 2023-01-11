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【AFF】許正宇與海外代表團會面　講解金融科技發展

Hot Talk 21:14 2023/01/11

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【AFF】許正宇與海外代表團會面　講解金融科技發展（政府新聞處圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇在亞洲金融論壇期間，與分別來自世界國際金融中心聯盟及新加坡商界的代表團會面，就全球金融格局趨勢、促進香港上市活動及加強知識共享方面的合作進行交流和討論。

世界國際金融中心聯盟代表團由來自韓國、英國、盧森堡和德國的代表組成，由聯盟的董事總經理Jochen Biedermann博士率領。該聯盟促進各金融中心之間的合作，互相交流最佳實踐方案，香港也是聯盟的成員。

許正宇與代表團會面時分享香港在發展虛擬資產行業方面的最新工作，並談及香港如何把金融科技納入主流金融，以幫助促進普惠金融及改善生活質素。

新加坡代表團由新加坡香港商會主席邱達成率領，成員為當地私募基金、銀行和商業信託行業的高層管理人員。會面期間，雙方就粵港澳大灣區帶來的機遇交流意見。許正宇積極鼓勵新加坡及東南亞公司來港上市，港交所 （00388） 代表也趁機介紹了香港具競爭力的上市制度。

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