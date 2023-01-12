【迪士尼留粉絲】迪士尼推優化措施 回應新常態下粉絲新訴求

▲ 迪士尼推出多項措施以勉留顧客

去迪士尼樂園一向有一班粉絲長期捧場，但受歡迎的遊樂設施也都大排長龍；加上不斷上漲的門票價格，開始令包括忠實粉絲在內的部份遊客卻步，質疑到訪迪士尼是否「物有所值」。為免流失顧客及挽留粉絲，美國迪士尼樂園陸續推出多項優化措施，以求便利訪客在園內遊樂。

【元宇宙商機】米奇老鼠95歲大壽 迪士尼下個百年勢拓展元宇宙

【迪士尼】擱置請人計劃、避免公幹 迪士尼減成本措施陸續有來？

綢上預約設施免浪費時間

據華特迪士尼主席Josh D’Amaro 透露，針對輪侯遊樂設施時間冗長問題，公司已在新冠肺炎疫情期間，優化整合網上預約及票務系統，令遊客可預先安排在樂園內的行程，以免浪費時間，同時也更有效控制入園人數，使場內遊客能更深入體驗園內各項措施。

迪士尼推出名為Lightning Lane，分為Disney Gene+及單項Lightning Lane的服務；遊客只需下載迪士尼官方APP，便可購買並使用Lightning Lane在APP內的服務，如園內餐廳訂位及預約兩個指定設施；待預約時段前回去設施便可，節省輪候熱門設施的時間，毋須如以往額外排隊搶紙本快速通行證。選購Disney Gene+的遊客更可免費下載在園內各景點拍攝的照片

以美國加州迪士尼樂園及加州冒險樂園為例，遊客在選購兩園區票(Park Hopper)後，以往在當地時間早上11時，便需決定轉換往加州迪士尼樂園或加州冒險樂園。迪士尼宣佈由今年2月4日起，轉換園區的時間將延遲至當地時間下午1時，使遊客有充分時間遊覽不同園區。在佛羅里達州的迪士尼樂園，年票持有人將來除週末及星期日外，毋須預約便可於當地時間下午2時或之後進入園區，有更充裕的時間遊覽樂園。

改票價制度 拓闊客群

除淡旺季等票價外，迪士尼正逐步增加加州迪士尼價格最低的單園一日票（One Park Per Day）至約兩個月的日數，冀更多遊客能以較優惠的104美元在其中一個樂園遊玩。另外，美國加州迪士尼亦加推出Magic Key門票計劃 。該四個級別的Magic Key 在門票價格、餐飲及精品選購上為遊客提供不同優惠；遊客可按自身需要選購不同計劃。

對迪士尼而言，上述措施可有效改善入場遊客在美國加州及佛羅里達州園區內的體驗。但對遊客來說，能否理解不同的收費計劃及優惠措施則可圈可點，成效有待商榷。

【周末好去處】迪士尼授權零售體驗自拍館 本月下旬正式登陸旺角朗豪坊（多圖）

責任編輯：莫悠悠

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：