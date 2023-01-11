▲ 【AFF】保誠CFO：利率上升對公司業務影響不大 外界無需過分擔心

保監局（11日）於亞洲金融論壇舉行主題為「保險業創新發掘後疫情新商機」的專題分組論壇，保誠（美：PUK）首席財務官田弘諾（James Turner）表示，美國利率上升，對公司業務產生影響不大。他補充指，壽險業務產生正面影響，存款業務也因會受益，但集團的保證回報產品利率高企而產生負面影響，索賠方面亦預計會增加。他形容，利率上升產生「積極及消極影響」，因此整體無需過分擔心，惟會繼續密切關注利率的走勢。

至於氣候變化對保險業的影響，怡安亞洲區商業風險方案主管楊保羅（Paul Yong）稱，客戶對相關方面的需求不斷上升，對亞洲企業而言，氣候變化對業務影響近年逐漸顯現，「是非常真實」，衆多大型企業及客戶亦關注如何化解氣候變化帶來的風險，以保障自身利益。田弘諾稱，保誠將承諾協助世界更快過渡至低碳排放經濟，公司正積極探討如何將ESG結合至業務當中，未來將積極參與增多「零碳」活動，亦會確保投資組合中包含相關的投資。

另外，中港兩地近日實施首階段通關，田弘諾稱，疫時業務受到影響，因此公司更多創新產品提升自身韌性，如推出新冠系列產品及將業務數碼化，大部分業務在疫時以綫上方式進行。保監局技術專家組主管李明模表示，香港保險市場極具韌性，在面對極為波動的市場環境的同時，邊境亦重新開通，業界需重新檢視企業戰略方向及把握新興機遇。

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記者：伍鍵文