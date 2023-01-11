【AFF】滙豐杜嘉祺：香港將受惠內地近期重開　渣打韋浩思：料西方國家下半年受惠

HSBC滙豐 （00005） 主席杜嘉祺（Mark Tucker）以視像形式參與貿發局金融論壇時表示，香港和整個大灣區將會立刻受惠於內地近期重開，預計在第二季起經濟會有強勁復甦，而亞洲經濟具備韌性，認為今年稍後亞洲經濟有強勁反彈。

杜嘉祺指，從客戶貸款情況，可見中東客戶對於連接亞洲經濟的需求強勁而且正在增長，相信中東今年表現良好。英國和歐洲則受能源危機影響，預期會有衰退。美國方面，雖聯儲局下月可能再加息，但他不預期會有硬着陸，而他認為美國的經濟衰退情況將遠較歐洲輕微。

渣打集團 （02888） 主席韋浩思（José Viñals）表示，今年關注焦點將由去年的高通脹轉向經濟增長放緩，上半年美國經濟或陷技術性衰退，希望該衰退只是短暫而且輕微，歐洲情況相較複雜，或有較深的衰退。至於中國近期放寬防疫政策而重新開放，韋浩思相信西方國家會到今年下半年才明顯感到受惠。

農行 （01288） 董事長谷澍指，內地經濟面對一些逆風，包括：樓市方面有內房企業虧損、出口方面過去幾個月波動等，內地政府近期推出政策措施，會令社會恢復信心，而該行數據亦支持上述預期，例如該行就按揭貸款的延長。谷又提到該行協助提振內需。他有信心內地經濟會在今年第二季達到較快增長。

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記者：胡學能