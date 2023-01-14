【CES 2023】日科企研氣味合成器　因應遊戲畫面散發味道

科技發展一日千里，現在觀賞電影、打遊戲機等視聽娛樂已可因應不同場景，配合不同氣味，豐富用家娛樂體驗。日本科技公司Aromajoin在CES 2023上，就帶來了氣味合成器「Aroma Shooter」。Aromajoin聲稱，Aroma Shooter可因應遊戲畫面及場景，而即時散發出不同的味道。

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據Aromajoin解釋，該產品內置擴香器，及六個可補充、據稱可組合出如煙味及咖啡味等逾百種氣味的固態香味盒。只需通過藍牙連線，產品便可自動偵測到畫面顯示的相應場景味道。而且各種不同味道更可在0.1秒內自由切換，提升玩家體驗。

新裝置除了支援VR裝置外，也可支援Windows和iOS等作業系統，配合應用程式AromaPlayer使用。在CES 2023上，Aromajoin現場展示，同步觀看動畫《電馭叛客：邊緣行者》（Cyberpunk:Edgerunner）及使用Aroma Shooter，當劇情發展至女主角吸煙時，用家可即時聞到煙味。Aromajoin亦表示用家在打遊戲機時，Aroma Shooter也可根據螢幕畫面即時發出相關氣味。

Aroma Shooter連6個固態香味盒售價為998美元（約7,797港元），而香味盒補充裝單個定價則是54美元（約422港元）。另值得一提的是，Aromajoin現正進行眾籌，希望可藉此降低成本及售價，使產品普及化。

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責任編輯：莫悠悠

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