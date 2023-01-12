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【iMoney 兔年有禮】送Wheelock 賀年福兔利是封30套

理財智慧 18:33 2023/01/12

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【iMoney 兔年有禮】送Wheelock 賀年福兔利是封30套
名額30個

iMoney訂戶優先
 

福兔迎春！今iMoney送你會德豐地產賀年福兔利是封套裝乙套。套裝備有兩款設計，分別為紅色新春如意款及金色竹報平安款利是封各6(12)，喻意花開鳥語富貴迎春。祝大家新春如意，開展好兆頭。

 

如想獲得這充滿喻意的利是封，立即到相關帖子參加遊戲﹕

 

1) 「Like/讚好」 iMoney 智富雜誌 & Wheelock Living

2) 於Comment 欄Tag 2位朋友；

3) 「Like/讚好」及「Share/分享」相關帖子（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入  https://bit.ly/3vVnqMs 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2023年1月17日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。
 

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