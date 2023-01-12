【iMoney 兔年有禮】送Wheelock 賀年福兔利是封30套

名額30個

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福兔迎春！今次iMoney送你會德豐地產賀年福兔利是封套裝乙套。套裝備有兩款設計，分別為紅色新春如意款及金色竹報平安款利是封各6個(共12個)，喻意花開鳥語富貴迎春。祝大家新春如意，開展好兆頭。

如想獲得這充滿喻意的利是封，立即到相關帖子參加遊戲﹕

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截止日期﹕2023年1月17日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出。

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