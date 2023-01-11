【品牌重塑】HK Express推全新企業形象　強調可持續性走簡約風格

香港低成本航空公司 HK Express 今（11日）宣布推出全新的企業形象，將官方網頁、手機應用程式、品牌形象、機艙服務員制服和機身塗裝等設計以新品牌定位「Gotta Go」呈現在旅客眼前。

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隨著亞洲旅遊逐漸復甦，HK Express預計將於3月底恢復至疫情前每周超過400個航班的水平。該企認為現在是重塑品牌形象的最佳時機，故憑藉前瞻性的品牌標誌、新的品牌定位「Gotta Go」，旨在推動活在當下和自由奔放的旅遊新態度，鼓勵旅客大膽跟隨自己想法，來一場說走就走的旅程。

新制服更具可持續性及包容性

HK Express行政總裁吳潔文表示，過去3年的疫情使人們，包括HK Express在內，在旅遊的意義上增添了一份嶄新的體會。公司全新的品牌概念反映該企對旅行的熱情，以及帶領志同道合的旅客盡情探索世界的願景。透過推出新設計的機艙服務員制服，HK Express將可以塑造更具可持續性和包容性的工作場所和文化。吳潔文坦言很期待看到HK Express以全新的形象與旅客再次踏上更精彩的旅程。

▲ 以亞洲為靈感的全新機艙服務員制服反映了 HK Express 重塑品牌後展現的活力、自信和多元化。（圖片來源：HK Express）

新品牌標誌冀賦旅客個人化體驗

HK Express的全新品牌形象將應用於各大宣傳媒體，並以簡單直接的設計提升傳播效能，例如在各種標示及圖案中採用簡單易明的設計，而整體的品牌形象則透過以一個旅程的圖形和文字組合而成的標誌來表達。品牌標誌中看起來像小寫字母「e」的圖形象徵一段由HK Express展開的「旅程」。它由品牌最具標誌性的紫色開始，並以獨特的藍色結束，代表HK Express希望為每一位旅客的個人化旅程帶來新鮮的體驗，就像即使經常收到手機訊息，但每次當訊息彈出時還是會感到興奮一樣，冀望旅客回到熟悉的地方，仍然會懷著期待的心情。

機身設計對應全新品牌概念「簡單就是美」

升級了的品牌概念及形象帶來全新的機身塗裝設計，採用標誌性的紫色和白色作主調，並以藍色作點綴，兩側機翼及尾翼位置的「e」字圖形寓意與HK Express開啟一段愉快的旅程。樂壇新人Jeffrey魏浚笙出席HK Express活動時表達了對新機身塗裝的喜愛：「它簡單直接地為我們呈現了清晰的品牌形象。我相信我們都認同『簡單就是美』。」隨著HK Express於今年上半年迎接首架 A321neo 客機，品牌的機隊也將陸續採用全新的機身塗裝。

舊制服有何新生命？

除了新的品牌標誌、定位和視覺圖像外，HK Express同時推出一套揉合多元化、可持續及品牌活力元素的全新機艙服務員制服。品牌與香港著名的可持續時裝設計師 Mountain Yam 任朗呈合作，為女性機艙服務員提供褲款的選擇，亦讓各人根據自己的個性進行配搭，更以運動鞋取代傳統的皮鞋，增強員工表達自我個性的機會及帶來更高的便利性。此外，新制服於製造過程中也加入了舊制服的回收物料，而剩餘的布碎被製成小熊公仔，意味賦予舊制服新的生命。

設計師 Mountain 一向關注可持續發展的議題，而HK Express在這方面的理念相近，促成了雙方這次的合作。Mountain指出，他想打破傳統航空公司制服的陳腔濫調和刻板形象，同時於新的制服中加入創新的元素。鑑於HK Express獨特的定位和服務，這一系列休閒時尚的單品也反映了香港的活力及樂觀的新時代色彩。

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責任編輯：楊嘉軒

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