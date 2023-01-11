樓價從月前低位回升　但仍需帳蝕78.2萬離場　啟岸一房506.8萬售

中原地產葉文浩表示，紅磡啟岸低層B3室，實用面積272平方呎，採一房間隔，擁開放式廚房，單位座向南方，望市景，議價後減至506.8萬元易手，呎價18632元，對比去年11月同類型單位低層B5室以488萬元低位成交，樓價已回升近4%，惟帳面仍需蝕讓離場。

新買家為用家，見單位造價合理，內櫳簇新，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2019年以約583萬元買入單位，持貨4年，惟是次成交帳面仍蝕讓76.2萬元離場。

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資料顯示，原業主於2011年12月以486.82萬元購入上述單位，持貨逾12年，現帳面獲利478.18萬元，物業期內升值約98％。

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