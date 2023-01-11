  • 18°C
香港時間 : 2023111日 (週三) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓價從月前低位回升　但仍需帳蝕78.2萬離場　啟岸一房506.8萬售

股樓投資 19:31 2023/01/11

分享：

分享：

中原地產葉文浩表示，紅磡啟岸低層B3室，實用面積272平方呎，採一房間隔，擁開放式廚房，單位座向南方，望市景，議價後減至506.8萬元易手，呎價18632元，對比去年11月同類型單位低層B5室以488萬元低位成交，樓價已回升近4%，惟帳面仍需蝕讓離場。

新買家為用家，見單位造價合理，內櫳簇新，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2019年以約583萬元買入單位，持貨4年，惟是次成交帳面仍蝕讓76.2萬元離場。

延伸閲讀【有相睇】多組買家洽購 業主趁機反價25萬 將軍澳天晉兩房965萬易手【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

資料顯示，原業主於2011年12月以486.82萬元購入上述單位，持貨逾12年，現帳面獲利478.18萬元，物業期內升值約98％。

同場加映【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

同場加映【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

啟岸 紅磡 中原地產 二手市場

上一篇文章

【2023年部署】瑞信予恒指今年目標23800點 看好7板塊 農銀另建議增持10港股

下一篇文章

【iM會客室】迎接22500關前 接力板塊股份尋寶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【2023年部署】大摩上調恒指今年目標至24500點 另推薦逾20隻通關受惠股
【2023年部署】大摩上調恒指今年目標至24500點 另推薦逾20隻通關受惠股
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【新年派電子利是】潮媽唔派實體利是 慳返時間不過無咗呢樣嘢
【新年派電子利是】潮媽唔派實體利是 慳返時間不過無咗呢樣嘢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款