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【兔年利是】私銀利是封再掀炒風　花旗炒上800元、瑞銀最高索720元

Hot Talk 19:03 2023/01/11

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【兔年利是】私銀利是封再掀炒風　花旗炒上800元、瑞銀最高索720元

即將踏入癸卯兔年，投行券商、以至高級奢侈品紛紛送贈印刷精美利是封予客戶，但由於這些自家利是封不會公開發售，故在香港二手市場有價有市。根據二手買賣平台旋轉拍賣（Carousell），今年叫價最高私銀利是封為花旗，其次是瑞銀及滙豐。

旋轉拍賣湧現利是封

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花旗私人銀行利是禮盒裝共160個利是封，分作4款，每款印上不同錦鯉設計，禮盒最高索價800元，平均每個利是封5元。

瑞銀私人銀行利是封一向備受追棒，今年禮盒印上福祿壽，並分為3款利是，相應配上麒麟、鹿和鶴，合共117個利是封，平台最高叫價720元，平均每個6.2元。而滙豐私銀利是封禮盒套裝共60個，利是封面分別印上錦鯉及牡丹花，包括長方形20個、方形40個，一套索價400元，平均每個6.7元。

另外意大利奢侈品品牌BVLGARI利是封揮春套裝，包括利是封10個、揮春4張、磁石6塊，可組成兔仔造型，平台最高叫價1800元。

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記者：李哲毅

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