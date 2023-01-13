「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈 環球政治 16:05 2023/01/13 分享： 分享： 巴西前總統博索納羅的支持者拒絕承認選舉結果，早前衝擊國會及最高法院等地，似乎完美複製了去年的美國國會暴亂事件。有「巴西特朗普」之稱的博索納羅，作為巴西1985年結束軍人執政後首位直選誕生的右翼總統，究竟憑甚麼於巴西政壇崛起？ ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 巴西前總統逾1500支持者被捕 博索納羅佛州入院 2023/01/10 巴西前總統逾1500支持者被捕 博索納羅佛州入院 巴西前總統據報身處美國 民主黨眾議員呼籲引渡 2023/01/09 巴西前總統據報身處美國 民主黨眾議員呼籲引渡 巴西前總統博索納羅支持者衝擊國會 當局著手調查（第二版） 2023/01/09 巴西前總統博索納羅支持者衝擊國會 當局著手調查（第二版） 【巴西大選】博索納羅未認落敗 啟動權力交接 2022/11/02 【巴西大選】博索納羅未認落敗 啟動權力交接 盧拉當選巴西新任總統 微弱優勢阻博索納羅連任 2022/10/31 盧拉當選巴西新任總統 微弱優勢阻博索納羅連任 你可能感興趣 巴西前總統逾1500支持者被捕 博索納羅佛州入院 10:48 2023/01/10 巴西前總統逾1500支持者被捕 博索納羅佛州入院 巴西前總統據報身處美國 民主黨眾議員呼籲引渡 13:41 2023/01/09 巴西前總統據報身處美國 民主黨眾議員呼籲引渡 巴西前總統博索納羅支持者衝擊國會 當局著手調查（第二版） 15:39 2023/01/09 巴西前總統博索納羅支持者衝擊國會 當局著手調查（第二版） 最新專欄文章 更多 美濫用制裁脅迫他國 得不償失 2023/01/07 美濫用制裁脅迫他國 得不償失 制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百 2023/01/06 制裁非萬靈藥 經濟成本高昂 殺敵一千自損八百 美俄干預別國選舉 暴露民主弱點 2022/12/31 美俄干預別國選舉 暴露民主弱點 美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉 2022/12/30 美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉 馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合 2022/12/24 馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合 地緣政治 經濟 人權 博索納羅 巴西 亞馬遜森林