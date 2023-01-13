「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈

巴西前總統博索納羅的支持者拒絕承認選舉結果，早前衝擊國會及最高法院等地，似乎完美複製了去年的美國國會暴亂事件。有「巴西特朗普」之稱的博索納羅，作為巴西1985年結束軍人執政後首位直選誕生的右翼總統，究竟憑甚麼於巴西政壇崛起？

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